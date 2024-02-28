"القاهرة الإخبارية": أزمة الهجرة تمثل أولوية كبيرة للشعب الأمريكى فى الانتخابات المقبلة

قال رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية، إن الهجرة في الانتخابات الأمريكية المقبلة ستكون من أقوى الملفات على طاولة جميع المرشحين لهذا المنصب.

الانتخابات الأمريكية

وأكد رامي جبر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد عبد الرحمن، المذاع عبر فضائية " القاهرة الإخبارية"، أن ملف الهجرة تحتل المركز الأول في بعض الولايات الجانبية التي تتحمل العبأ الأكبر من هذه الازمة، مثل ولاية تيكسس.

أزمة الهجرة بأمريكا

وتابع: "الإدارة الامريكية الحالية متهمة بالفشل في ملف الهجرة، حيث يوجد في الولايات المتحدة الامريكية إلى ٧ ملايين مهاجر".

وكان قد أكد من قبل، إنه من المعروف والمتداول حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية أن المرشح السابق دونالد ترامب هو من له الحظ الأوفر في هذه الانتخابات الأمريكية المقبلة، وذلك بسبب الإخفاقات الشديدة التي ظهرت خلال ولاية بايدن.