الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": أزمة الهجرة تمثل أولوية كبيرة للشعب الأمريكى فى الانتخابات المقبلة

الهجرة
الهجرة

قال رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية، إن الهجرة في الانتخابات الأمريكية المقبلة ستكون من أقوى الملفات على طاولة جميع المرشحين لهذا المنصب.

الانتخابات الأمريكية

وأكد رامي جبر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد عبد الرحمن، المذاع عبر فضائية " القاهرة الإخبارية"، أن ملف الهجرة تحتل المركز الأول في بعض الولايات الجانبية التي تتحمل العبأ الأكبر من هذه الازمة، مثل ولاية تيكسس.

أزمة الهجرة بأمريكا 

وتابع: "الإدارة الامريكية الحالية متهمة بالفشل في ملف الهجرة، حيث يوجد في الولايات المتحدة الامريكية إلى ٧ ملايين مهاجر".

وكان قد أكد من قبل، إنه من المعروف والمتداول حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية أن المرشح السابق دونالد ترامب هو من له الحظ الأوفر في هذه الانتخابات الأمريكية المقبلة، وذلك بسبب الإخفاقات الشديدة التي ظهرت خلال ولاية بايدن.

رامي جبر القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية محمد عبد الرحمن أزمة الهجرة

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

عاجل| إبراهيم حسن: «هناكل النجيلة» لاستعادة عرش منتخب مصر.. ونسعى لبناء «جيل جديد» للفراعنة (حوار)

عاجل.. خريطة مدينة رأس الحكمة الجديدة بعد قرار الرئيس السيسى بإنشائها

الباز يكشف كواليس صفقة رأس الحكمة: "هذا ما قاله لى المسئول الكبير"

الرئيس السيسى يصدر قرارًا بإقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة

"شاهد خالته في الحرام".. الحكم بإعدام أب قتل طفله في الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

محمد عبدالعزيز

رحم الله شاعر الرصيف

وائل لطفي

مصر تذهب للبحر

إبراهيم داود

العدو وإعلامه وفخاخه

ماجد حبته

صفقات متوسطة.. أو صغيرة

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: قوات الاحتلال توقف قافلة إخلاء وتجبر مسعفين على خلع ملابسهم

نُقلوا أشلاء.. مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 10 آخرين فى غزة

تجويع متعمد وإبادة جماعية.. إسرائيل تستهدف تدمير وجود الفلسطينيين فى الضفة وغزة