الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"القاهرة الإخبارية": ترامب هو من له الحظ الأوفر فى الانتخابات الأمريكية المقبلة

الانتخابات الأمريكية
الانتخابات الأمريكية

قال رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية"، إنه من المعروف والمتداول حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية أن المرشح السابق دونالد ترامب هو من له الحظ الأوفر في هذه الانتخابات الأمريكية المقبلة، وذلك بسبب الإخفاقات الشديدة التي ظهرت خلال ولاية بايدن.

الانتخابات الرئاسية المقبلة

وأكد رامي جبر، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " القاهرة الإخبارية"، أن ميشيجل ولاية متأرجحة تميل إلى اللون الأزرق الديمقراطي، لكنها في عام ٢٠١٦ ذهبت أصوات تلك الولاية إلى الرئيس السابق دونالد ترامب الذي فاز في الانتخابات السابقة، لذا هذه الولاية تتعاطف بشكل كبير وتؤيد ترامب.

السباق الانتخابي الأمريكي 

وأضاف في حديثه، أن نيكي هيلي أصبح موقفها صعب للغاية ويمكن ان يقال أنها خرجت من السباق الانتخابي هذه المرة.

وفي السياق ذاته، قال خالد داوود، مدير تحرير الأهرام ويكلي، إن الانتخابات الأمريكية المقبلة، ستكون أكثر سخونة، مشيرًا إلى أن الرئيس السابق دونالد ترامب، لم يعترف بهزيمته لدى الشارع الأمريكي، خاصة بعد الاتهامات التي وجهت له بعد إزالته من كرسى الحكم.

رامي جبر مراسل القاهرة الاخبارية القاهرة الإهبارية دونالد ترامب الانتخابات الأمريكية المقبلة

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