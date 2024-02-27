الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

برنامج الأغذية العالمى: مستعدون لتوسيع نطاق عملنا فى غزة حال وقف إطلاق النار

غزة
غزة

أعلن برنامج الأغذية العالمي، اليوم الثلاثاء، عن استعداده توسيع نطاق عمله في غزة حال التوصل لوقف إطلاق النار، بحسب وكالة رويترز. 

وقال مسئول كبير في مجال المساعدات بالأمم المتحدة لمجلس الأمن يوم الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 576 ألف شخص في قطاع غزة - أي ربع السكان - على بعد خطوة واحدة من المجاعة، محذرًا من أن المجاعة واسعة النطاق قد تكون "حتمية تقريبًا" إذا لم يتم التحرك.

ويعاني واحد من كل ستة أطفال تحت سن الثانية في شمال غزة من سوء التغذية الحاد والهزال، ويعتمد جميع سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة على المساعدات الغذائية "غير الكافية على الإطلاق" للبقاء على قيد الحياة، حسبما قال راميش راجاسينجهام، مدير التنسيق في الأمم المتحدة.

مساعدات أمريكية بقيمة 53 مليون دولار لسكان غزة

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وأعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء، عن مساعدات إنسانية أخرى، بقيمة 53 مليون دولار للفلسطينيين في الوقت الذي طالب فيه مسئول المساعدات الأمريكي بتوفير الحماية لعمال الإغاثة في غزة التي مزقتها الحرب.

وقالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، إن المساعدات ستمر عبر برنامج الغذاء العالمي ومنظمات غير حكومية، في الوقت الذي تنتقد فيه إسرائيل والقوى الغربية وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في غزة المحاصرة.

وقالت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سامانثا باور، أثناء إعلانها عن المساعدة في مقطع فيديو من الأردن، إن المساعدة الجديدة يجب أن تصل إلى الأشخاص المحتاجين.

وتابعت: "عمال الإغاثة الذين يخاطرون بحياتهم على الأرض في غزة لتوصيل الغذاء إلى الأشخاص الذين هم في أمسّ الحاجة إليه - يجب حماية عمال الإغاثة هؤلاء".

التوصل لوقف اطلاق النار غزة برنامج الاغذيية العالمي توسيع النطاق

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