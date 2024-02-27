البيت الأبيض: لم تتم إحاطة إدارة بايدن بخطة الحكومة الإسرائيلية لإخلاء رفح

قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إنه لم تتم إحاطة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بخطة الحكومة الإسرائيلية لإخلاء رفح.

وأضاف البيت الأبيض، في تصريحات صحفية: "لم نتوصل إلى اتفاق بعد بشأن غزة وهناك الكثير من العمل أمامنا".

كما أعرب عن تفاؤله بشأن إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت في غزة قريبًا، قائلًا: "أحرزنا تقدمًا كبيرًا في الأسبوع الماضي بشأن اتفاق لكن ليس لدينا شيء لإعلانه".

فيما نقلت صحيفة أكسيوس، عن وزيرة الخزانة الأمريكية، أنها تحث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في رسالة على اتخاذ خطوات لدعم الاقتصاد الفلسطيني.

وحذرت الخزانة الأمريكية، نتنياهو من أن تجر الأزمة الاقتصادية في الضفة عواقب سلبية على إسرائيل.



من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن إحراز تقدم في الأسبوع الماضي في مفاوضات الهدنة، معربة عن أملها في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار مؤقت في أقرب وقت.

وأكدت الخارجية الأمريكية عدم رغبتها في تصعيد التوتر في شمال إسرائيل سواء من جانبها أو من جانب حزب الله.