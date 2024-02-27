الصحة فى غزة: المنظمات الدولية عاجزة عن تقديم أى حماية للمنظومة الصحية

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة، اليوم الثلاثاء، إن المنظمات الدولية عاجزة عن تقديم أي حماية للمنظومة الصحية بقطاع غزة.

وأشار إلى أن 30 مستشفى من أصل 35 في القطاع خرجت عن الخدمة جراء عدوان الاحتلال، لافتًا إلى أن الاحتلال أجبر "أطباء بلا حدود" للخروج من مجمع ناصر الطبي بخان يونس.

وأعلن القدرة، عن وصول إلى المستشفيات بشمال القطاع عشرات الحالات التي تعاني من الجفاف، قائلًا إن على المجتمع الدولي حماية الأطفال والنساء والمرضى من براثن المجاعة.

فيما أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أن ما يحدث في شمال قطاع غزة مجاعة حقيقية، مؤكدًا تسجيل مؤخرًا حالتي وفاة لأطفال في شمال القطاع بسبب الجفاف.

وأضاف: "قطاع غزة يشهد مجاعة متصاعدة قد تحصد أرواح حياة آلاف المواطنين".

ودعا المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة المؤسسات الدولية الى إجراء مسح طبي شامل في أماكن الإيواء لرصد وعلاج المصابين بالجفاف وسوء التغذية ومنع الكارثة الإنسانية.

وطالب المجتمع الدولي بوقف جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة من خلال الاستهداف والتجويع والأوبئة.