قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "ا.ا" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين، كما عاقبته بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 500 جنيه لاتهامه بإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص بدائرة قسم أول سوهاج.

السجن 4 سنوات لمتهم بالاتجار فى المخدرات وإحراز سلاح بسوهاج

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة قسم أول سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين بدائرة القسم وترويجه على عملائه.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته 32 لفافة من الشابو وجوهر الميثامفيتامين كانت معدة للبيع، كما تم ضبط سلاح ناري وطلقتين بحوزته، وبعد تقنين الإجراءات تمت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.