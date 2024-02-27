الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين فى استهداف صاروخى بـ"خان يونس"

جنود الاحتلال بخان
جنود الاحتلال بخان يونس

أُعلن، مساء اليوم، عن مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين في خان يونس ⁧جنوبي قطاع غزة، ووفقا لوكالة "سما" الفلسطينية، فإن مقتل الجنود الإسرائيليين جاء في استهداف صاروخي لمبنى بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتداولت مصادر عبرية مشاهد تظهر هبوط مروحية لجيش الاحتلال تحمل عسكريين مصابين في مستشفى بالقدس المحتلة.

وفي وقت سابق أفادت مصادر عبرية بأن حدثا أمنيا وقع في قطاع غزة، أسفر عن جرحى في صفوف جيش الاحتلال، وسط أنباء عن سقوط قتلى.

وأفادت المصادر بوقوع حدث أمني في قطاع غزة، وأنه نقل أعداد من الجنود الجرحى بدرجات إصابة متفاوتة إلى مستشفيي سوروكا وأسوتا. من جهته، أقر الاحتلال الإسرائيلي بإصابة سبعة من جنوده في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل
 

خان يونس قطاع غزة غزة جنود إسرائيليين صفوف جيش الاحتلال

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