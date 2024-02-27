القصة الكاملة لمقتل شاب على يد مراهقين في كرداسة

أمام مدرسة بمدينة كرداسة ودع الشاب "حامد أسامة" حياته دفاعًا عن شقيقه الصغير بعد تعدي اخرين عليه بالضرب، الأمر بدأ بالعتاب البسيط بين الشاب والطفلين المعتدين على شقيقه، قبل أن يتحول لمشاجرة عنيفة أنهاها الطفلان بعنة في قلب "حامد" أردته قتيلا في الحال.

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول مقتل شاب على يد طفلين وطلبت النيابة العامة التحريات حول الواقعة كما امرت بإنتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجنى عليه وإعداد تقرير مفصل حول ملابسات الوفاة كما صرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية

تلقى المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال عامل يدعى "أسامة" مصاب بطعنة نافذة بالصدر ولقي مصرعه خلال محاولات إسعافه وادعاء تعدي آخر ومقيم بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وطالب يدعى "عبد الله" لقيام المجني عليه بسب وقذف شقيق الثاني الأصغر، وخلال ذلك قام المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وشقيقه الأصغر واقتيادهما إلى ديوان المركز، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليه "حامد أسامة" 18 عامًا، توفي بعد تعرضه للطعن على يد اثنين متهمين وهما “عبدالله.م” و "محمد.م" 14 عامًا، خلال مشاجرة بمحيط إحدى المدارس بطعنة نافذة في كرداسة.

وأفادت التحقيقات، أن المشاجرة حدثت بين شقيق المتهم "عبدالله"، وبين المجني عليه وشقيقه الأصغر، لقيام شقيق المتهم بالتعدي على شقيق الضحية الصغير الذي استعان بشقيقه الأكبر للدفاع عنه، خلالها امسك المتهم وآخر بالضحية، وتعديا عليه بالضرب، وطعنوه "بمطواة" في قلبه، مما أسفر عن وفاته في الحال.

وكشفت التحقيقات، أن الواقعة حدثت بسبب لهو أطفال تطور إلى شجار، بين طرفين شقيقين طرف أول، وشقيقين أحدهما الضحية طرف ثاني، فاستعان الطرف الأول بشقيقه فامسك أحداهما الضحية "حامد" وسدد الآخر طعنة نافذة في قلبه، مما أسفر عن مقتله في الحال.