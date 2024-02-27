ما احتمالية الإصابة بالأمراض بسبب نزول حمامات السباحة؟.. دراسة حديثة تُجيب

النزول إلى حمام السباحة أو حوض الاستحمام الساخن، أو البحيرة، أو المحيط، أو النهر، يُعرضك لخطر الإصابة بالكثير من الجرائيم، إذا ابتلعت أو لامست أو تنفست الرذاذ، فهناك احتمال أن تصاب بالمرض، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ومن المهم تطهير حمامات السباحة وأحواض الاستحمام الساخنة بالكلور أو البروم، لمنع انتشار الجراثيم، ووجد مركز السيطرة على الأمراض أن أكثر من 10% من عمليات التفتيش الروتينية في حمامات السباحة العامة أدت إلى الإغلاق الفوري بسبب حدوث انتهاك، المجموعات التالية من الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المرتبطة بالسباحة.

ويعد الإسهال أحد أكثر الأمراض المرتبطة بالسباحة شيوعًا، بمجرد أن تتلوث المياه بالجراثيم التي تسبب الإسهال المعدي، يجب على السباح أن يبتلع كمية صغيرة فقط ليصاب بالعدوى، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، يمكن أن تنتقل هذه الجراثيم - مثل الكريبتوسبوريديوم، والجيارديا، والشيجيلا، والنوروفيروس، والإشريكية القولونية - في أي وقت يدخل فيه شخص مريض بالإسهال (أو كان مريضًا في الأسبوعين الماضيين) إلى الماء.

كما يمكن أن يبقى الكريبتوسبوريديوم (اختصار الكريبتو)، وهو السبب الأكثر شيوعًا لتفشي الإسهال المرتبط بحمامات السباحة، على قيد الحياة لعدة أيام، حتى في حمامات السباحة المعالجة بشكل مناسب بالكلور والمواد الكيميائية الأخرى، لهذا السبب تتطلب حمامات السباحة العامة منك الاستحمام قبل السباحة، للحفاظ على حمام السباحة آمنًا للجميع، ابق خارجًا إذا مرضت مؤخرًا.

ويمكن أن تستمر أمراض الإسهال التي تنتقل عن طريق الماء لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع وتسبب جفافًا خطيرًا، وأحيانًا يهدد الحياة.

المياه الملوثة ببكتيريا يمكن أن تسبب طفح جلدي أثناء الاستحمام، وتهيج الجلد، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، المواد الكيميائية التي تقتل الجراثيم مثل الكلور تتحلل بشكل أسرع في الماء الساخن - وبالتالي الخطر الأكبر الذي تشكله أحواض المياه الساخنة واسم المرض - ولكن يمكن أيضًا أن تنتشر هذه الحشرة في حمامات السباحة سيئة الصيانة أو البحيرات الملوثة.

كلما تعرضت بشرتك للمياه الملوثة لفترة أطول، زادت احتمالية إصابتك بطفح حوض الاستحمام الساخن، يمكنك أيضًا السؤال عما إذا كان حوض الاستحمام الساخن الذي تستخدمه يتم فحصه مرتين يوميًا على الأقل للتأكد من مستويات المطهر ودرجة الحموضة المناسبة أو فحص المياه بنفسك باستخدام شرائط اختبار حمام السباحة وحوض الاستحمام الساخن.