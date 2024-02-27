الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على عضو بجماعة الحوثيين

الحوثي
الحوثي

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء، عن فرض عقوبات على عضو بجماعة الحوثي، حسبما افادت صحيفة الجارديان البريطانية. 

وذكرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، التي كانت تتحدث عن التأثير المحتمل لهجمات الحوثيين على الشحن البحري في البحر الأحمر على الاقتصاد العالمي في مؤتمر صحفي في ساو باولو قبل اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين. 

وقالت للصحفيين لم نر تأثيرًا كبيرًا على الاقتصاد العالمي، لكننا نواصل مراقبة ذلك عن كثب، لقد قادنا الجهود لمواجهة تمويل حماس وتصرفنا بشكل حاسم ردًا على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، وأطلقنا عملية بوسيدون آرتشر وقمنا بالتنسيق مع حلفائنا لفرض عقوبات على قادة ومؤيدي العديد من الجهات الإرهابية، بما في ذلك حماس والحوثيين، وغيرهم من وكلاء إيران.

وفي وقت سابق اليوم، قالت شركة الشحن الكبرى ميرسك، إن العملاء يجب أن يتوقعوا استمرار الاضطراب في النصف الثاني من العام.

استئناف تحويل عائدات الضرائب 

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الحوثى يلوح بإغلاق مضيق باب المندب

 

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين للصحفيين إن إسرائيل وافقت على استئناف تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية لتمويل الخدمات الأساسية.

ولم تتمكن السلطة منذ أشهر من دفع رواتب موظفي القطاع العام كاملة بسبب رفض وزارة المالية الإسرائيلية الإفراج عن جزء من الأموال، التي زعمت إسرائيل أنها قد ترسل إلى غزة لتمويل حماس.

وذكرت يلين أن الولايات المتحدة تعمل أيضًا مع القطاع الإنساني للمساعدة في مساعدة الفلسطينيين الأبرياء وإيصال المساعدات المشروعة إلى حيث تشتد الحاجة إليها.

وذكر مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة يتهم إسرائيل بتفتيش واحتجاز المسعفين من قافلة الإخلاء الطبي، كما اتهمت الأمم المتحدة القوات الإسرائيلية في غزة بتعطيل قافلة إجلاء طبي في خان يونس وإجبار المسعفين على خلع ملابسهم للتفتيش قبل اعتقالهم.

 

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