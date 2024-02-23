الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الحوثى يلوح بإغلاق مضيق باب المندب

مضيق باب المندب
مضيق باب المندب

قال القيادي في جماعة الحوثي، حسين العزي، إن باستطاعة الحوثيين إغلاق مضيق باب المندب بشكل كلي.

وأضاف القيادي الحوثي أن عدم إغلاق المضيق حتى الآن يعني أن الجماعة حريصة على الملاحة الدولية، متهما الولايات المتحدة وبريطانيا بممارسة الكذب، وفق تعبيره.

جاءت هذه التصريحات بعد يوم من تهديد زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي، بتصعيد العمليات البحرية ضد السفن المرتبطة بالولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل، كما تعهد بدخول سلاح جديد في المواجهة البحرية.

كذلك حذرت جماعة الحوثي، أمس الخميس، السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية من الإبحار في مياه البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب.

وقالت "رويترز"، نقلا عن بيانات صادرة عن وكالة تسيطر عليها جماعة الحوثي اليمنية جاء فيها: إن السفن المملوكة كليا أو جزئيا لأفراد أو كيانات إسرائيلية، والسفن التي ترفع علم إسرائيل، يحظر مرورها في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب.

واليوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي بأن منطقة رأس عيسى في مديرية ‎الصليف في الحديدة، غربي اليمن، تعرضت لثلاث غارات أمريكية بريطانية.

وكان عبدالملك الحوثي قد قال، أمس الخميس، إن الهجمات في البحر الأحمر "مستمرة ونسعى لتصعيدها"، وأضاف: أدخلنا سلاح الغواصات في عملياتنا بالبحرين الأحمر والعربي. والأمريكيون يستخدمون الفيتو في أي قرار يصب بمصلحة الفلسطينيين فقط لخدمة إسرائيل.

وتابع: الولايات المتحدة شريكة في العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. وبرنامج الغذاء العالمي علّق تقديم الأغذية في غزة رغم المعاناة والجوع هناك. وهناك دور أمريكي في التلاعب على مستوى المنظمات الدولية. وتم تطوير الصواريخ المتوافرة إلى درجة لا يمكن اعتراضها أو إسقاطها.

ومضى قائلا: كل السفن التي يتم استهدافها تتبع للتصنيف المعلن، وهي إما أمريكية أو بريطانية أو إسرائيلية. وبلغت السفن المستهدفة في البحر 48 سفينة. وعملياتنا على الأهداف الإسرائيلية في الأراضي المحتلة بلغت 183 صاروخا وطائرة مُسيّرة.

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