الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يكلف رؤساء الأحياء والمراكز بحل شكاوى المواطنين (صور)

جانب من حملة الازالة
جانب من حملة الازالة

كلّف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز بالاستجابة الفورية للشكاوي الواردة من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتعلق بوجود بعض تجمعات للمخلفات بهضبة الهرم وكرداسة.

وضمت الشكاوى وجود تجمعات لمخلفات القمامة بمناطق  ل،م، و" بقطاع هضبة الاهرام وعلي الفور قامت الجيزة بالدفع بعدد من المعدات وفرق النظافة التي أسفرت عن رفع أطنان من مخلفات للقمامة من قطع الأراضي الفضاء بالمناطق محل الشكوي.

كما تلقت محافظة الجيزة شكوى أحد المواطنين المقيم بقرية كومبرة بكفر حكيم، التابعة لمدينة كرداسة بشأن وجود تجمعات للمخلفات علي جانبي الطريق حيث تم رفع المخلفات من خلال فرق العمل علي الفور.

وتلقت محافظة الجيزة شكوى أحد المواطنين المقيم بقرية ذات الكوم بمركز ومدينة منشأة القناطر لتضرره وجود نخلة آيلة للسقوط ومعلقة علي اسلاك الكهرباء الهوائية ما يعرض أمن وسلامة الماره للخطر.

وقامت الجيزة من خلال مركز ومدينة منشأة القناطر بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالتها؛ حرصًا على سلامة وأمن المواطنين.

جانب من حملة الازالة
جانب من حملة الازالة
جانب من حملة الازالة
جانب من حملة الازالة
جانب من حملة الازالة
جانب من حملة الازالة
هضبة الأهرام ذات الكوم شكاوى المواطنين محافظة الجيزة استجابة محافظة الجيزة للشكاوى أخبار محافظة الجيزة

مواد متعلقة

الصحة تتابع تداعيات غرق معدية بمنطقة نكلة فى محافظة الجيزة

أسعار السلع لمعرض "أهلًا رمضان" الرئيسى فى محافظة الجيزة بالعمرانية

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يصدر قرارًا بإقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

تفاصيل اجتماع الرئيس السيسى مع وزير الدفاع ورئيس الأركان وعدد من قادة القوات المسلحة

مجوهرات بالملايين.. تعرف على المسروقات من محل الخواجة حسنى ببولاق

خبراء عن الإنزال المصرى الإماراتى الأردنى: الموقف العربى داعم ومساند للشعب الفلسطينى

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27-2-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

عبد المنعم السيد

قراءة فى شمولية الموازنة العامة وضم الهيئات الاقتصادية

ماجد حبته

لا برامج لنزع السلاح!

وائل لطفي

سياحة أم صناعة؟

عبدالوهاب داود

عن الشعر والرواية ووحدة الفنون

لواء. محسن الفحام

الشيوخ والصناعة

جلال حمام

الفجر يبزغ بعد حُلكة الليل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: قوات الاحتلال توقف قافلة إخلاء وتجبر مسعفين على خلع ملابسهم

نُقلوا أشلاء.. مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 10 آخرين فى غزة

تجويع متعمد وإبادة جماعية.. إسرائيل تستهدف تدمير وجود الفلسطينيين فى الضفة وغزة