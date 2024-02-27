محافظ الجيزة يكلف رؤساء الأحياء والمراكز بحل شكاوى المواطنين (صور)

كلّف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز بالاستجابة الفورية للشكاوي الواردة من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتعلق بوجود بعض تجمعات للمخلفات بهضبة الهرم وكرداسة.

وضمت الشكاوى وجود تجمعات لمخلفات القمامة بمناطق ل،م، و" بقطاع هضبة الاهرام وعلي الفور قامت الجيزة بالدفع بعدد من المعدات وفرق النظافة التي أسفرت عن رفع أطنان من مخلفات للقمامة من قطع الأراضي الفضاء بالمناطق محل الشكوي.

كما تلقت محافظة الجيزة شكوى أحد المواطنين المقيم بقرية كومبرة بكفر حكيم، التابعة لمدينة كرداسة بشأن وجود تجمعات للمخلفات علي جانبي الطريق حيث تم رفع المخلفات من خلال فرق العمل علي الفور.

وتلقت محافظة الجيزة شكوى أحد المواطنين المقيم بقرية ذات الكوم بمركز ومدينة منشأة القناطر لتضرره وجود نخلة آيلة للسقوط ومعلقة علي اسلاك الكهرباء الهوائية ما يعرض أمن وسلامة الماره للخطر.

وقامت الجيزة من خلال مركز ومدينة منشأة القناطر بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالتها؛ حرصًا على سلامة وأمن المواطنين.

جانب من حملة الازالة

جانب من حملة الازالة