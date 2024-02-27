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الدين لله

أحمد عمر هاشم: رئيس الجمهورية والأزهر دائمًا فى نصرة فلسطين وشعبها

د. أحمد عمر هاشم
د. أحمد عمر هاشم

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، خلال مشاركته في المؤتمر الذي تقيمه كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر بعنوان "نحو شراكة أزهرية في صناعة وعيٍ فكريٍّ آمن: رؤية واقعية استشرافية": جاء هذا المؤتمر في هذا الوقت ونحن في أمس الحاجة للحفاظ على الأمن الفكري داخليًا وخارجيًا، لافتًا إلى أن للأزهر الشريف مكانته ومنزلته وفضله في حماية أشرف ثقافة سطعت للبشرية، فجاء الأزهر منحة ربانية، وسط حياة مليئة بالفتن والقلاقل التي كادت أن تطيح بأشرف تراث في الوجود. 

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وأكد فضيلته، خلال المشاركة في المؤتمر، أن ذاكرة التاريخ لا تنسى لكل شيخ من شيوخ الأزهر الماضين مالهم من همة وعطاء، كما لا تنسى للأزهر وقفته التي حرر فيها مصر من كل فكر متشدد، حافظًا أمنها الفكري حتى عصرنا الحاضر، مضيفًا أن الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر؛ ينتصر دائمًا لأرض القدس الشريف وشعبها. 

واختتم فضيلته كلمته، داعيًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الذي لم يدخر جهدًا في سبيل إخماد نار هذه الحرب الظالمة على إخواننا في فلسطين، سائلًا- الله عز وجل- أن يسدد خطاه، وأن يرد أرض المسلمين سالمة ويحفظ شعبها، بعد أن ضاقت السبل وغُلّقت الأبواب، وأن يحفظ مصر وأزهرها الشريف من كل مكروه وسوء.

الدكتور أحمد عمر هاشم الامن الفكري

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