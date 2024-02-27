الحكم على المتهمين بسرقة ميرهان حسين 29 فبراير

حجزت محكمة جنح المقطم، المنعقدة بزينهم، اليوم الثلاثاء، الحكم على المتهمين بسرقة مجوهرات الفنانة ميرهان حسين إلى جلسة 29 فبراير.

كان والد الفنانة، مهندس حر، أبلغ عن تعرض نجلته للسرقة، موضحًا أنه اكتشف سرقة مشغولات ذهبية خاصة بابنته من داخل منزلها تحت التشطيب بالطابق الثاني في نفس العقار الذي يقطن به، وهي عبارة عن «4 ساعات مختلفة الأشكال والماركات، 8 خواتم ذهب حلق، 2 كوليه، سلسلة بجنيه ذهب، 2 غويشة، إضافة إلى بعض الأحذية البراند»، واتهم ثلاثة متهمين بالسرقة.