الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية يتفقد عمليات الإخلاء بسور السبتية

أعمال إزالات سوق
أعمال إزالات سوق سبتية محطة مصر

تفقد اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، صباح اليوم، أعمال الإخلاء والإزالات التي تجري حاليًا بسوق السبتية (محطة مصر) في إطار متابعتة المستمرة لسير الأعمال بالموقع حتى يتم تذليل أي صعوبات قد تواجه سير العمل. 

وأكد نائب المحافظ على العمل حتى إتمام وإنهاء أعمال الإزالات طبقًا للمخطط الزمني المحدد وتمهيدًا لبدء أعمال التطوير بالمنطقة.

وبدأت أجهزة محافظة القاهرة في إعادة منطقة رمسيس بوسط البلد بعد أن وجه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بإعادة تخطيط منطقة رمسيس والسبتية.

وأجرى اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، في وقت سابق، جولة لمتابعة أعمال الإخلاء والإزالات التي تتم بمنطقة السبتية (سوق السمك).

وأوضح نائب المحافظ أن الأعمال تأتي في إطار مشروع تطوير ميدان رمسيس للوقوف على آخر وضع للأعمال التى تم تنفيذها طبقًا للجدول الزمني المعد للانتهاء منها، تمهيدًا لبدء أعمال التطوير المخطط لها.

ملامح إعادة تطوير رمسيس والسبتية 

وكشف مصدر بمحافظة القاهرة، في وقت سابق، عن أنه ستجرى عمليات تطوير بميدان رمسيس والمنطقة المجاورة لمحطة سكك حديد مصر، بإقامة موقف حضاري ضخم  للسيارات والأتوبيسات، وإقامة مناطق خدمية وتجارية وسياحية في المكان العتيق

وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ "الدستور"، أن المخطط الجديد سيحتوي على حدائق ومتنزهات ومساحات خضراء بجانب تطوير ما يستدعي من العقارات المجاورة لميدان رمسيس.

وقرر اللواء خالد عب العال، محافظ القاهرة، إعلان منطقة ميدان رمسيس والسبتية وكوبري الليمون كمنطقة إعادة تخطيط، ونشر القرار الذي يحمل رقم 1924 لسنة 2023 بالعدد الصادر اليوم الثلاثاء من الجريدة الرسمية.

كما نصت المادة الأولى من القرار على إعلان منطقة ميدان رمسيس والسبتية وكوبرى الليمون كمنطقة إعادة تخطيط طبقا للحدود والإحداثيات، وذلك تنفيذا لما تقرر في اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية رقم 28 برئاسة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 2023/1/31 بالقرار رقم «28/01/23/16» بالموافقة على إعلان منطقة ميدان رمسيس والسبتية وكوبرى الليمون كمنطقة إعادة تخطيط مع اتباع الإجراءات الواردة بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

جاء ذلك القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛ وعلى صورة كتاب أمين عام مجلس الوزراء رقم 7087 بتاريخ 2022/3/7 للدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن رغبة الدولة في تطوير منطقة ميدان رمسيس والسبتية وكوبرى الليمون.

أعمال إزالات سوق سبتية محطة مصر
أعمال إزالات سوق سبتية محطة مصر
أعمال إزالات سوق سبتية محطة مصر
أعمال إزالات سوق سبتية محطة مصر
أعمال إزالات سوق سبتية محطة مصر
أعمال إزالات سوق سبتية محطة مصر
أعمال إزالات سوق سبتية محطة مصر
أعمال إزالات سوق سبتية محطة مصر
إعادة تخطيط السبتية رمسيس تطوير أخبار محافظة القاهرة

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