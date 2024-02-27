برلمانى: مشاركة الحكومة فى الجلسات المتخصصة للحوار الاقتصادى تعزز توحيد الرؤى

أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن انطلاق جلسات الحوار الوطني الاقتصادي، تأتي فى توقيت مهم يواجه فيه الاقتصاد الوطني تحديات كبيرة بسبب الأحداث العالمية التي أثرت على نسبة التضخم وغلاء الأسعار.

وأوضح " البدري" فى تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن مشاركة الحكومة فى الجلسات المتخصصة للحوار الاقتصادي، تعزز من توحيد الرؤى والمقترحات من أجل الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ وفقا للوضع الاقتصادي الراهن.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مناقشات النهوض بالاقتصاد الوطني جاءت بالتزامن مع نجاح الحكومة فى إتمام صفقة الاستثمارات الكبرى بتطوير مدينة رأس الحكمة، مما يسهم فى القضاء على أزمة نقص الدولار والقضاء على السوق الموازية، مشيدا بالإجراءات التي قامت بها الدولة لتذليل العقبات أمام المستثمرين، خلال الفترة الماضية.

وأكد أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء حوار وطني اقتصادي عام وشامل، فرصة لمناقشة التحديات الحقيقية للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الحوار يضم خبراء ومتخصيين يمكنهم وضع مقترحات وتصورات تسهم فى إحداث رخاء اقتصادي خلال الفترة المقبلة.

جلسات الحوار الاقتصادى

وتوجه مجلس أمناء الحوار الوطني بالشكر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على حفاوة الاستقبال، واهتمام رئيس الوزراء بما يخرج عن جلسات الحوار الوطني، وتوجيهاته الدائمة للوزراء بضرورة التفاعل مع هذه الجلسات، وخصوصًا في جلسات الحوار الاقتصادي المعمق والشامل.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأحد الماضي، أعضاء من مجلس أمناء الحوار الوطني، وذلك بحضور الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والدكتور أحمد جلال، مقرر عام المحور الاقتصادي، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وأعضاء المجلس، الذين يشكلون لجنة تنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة بالتعاون مع الحكومة، وهم أحمد الشرقاوي، أميرة صابر، دكتور طلعت عبد القوي، عماد الدين حسين، دكتور عمرو هاشم ربيع، دكتورة فاطمة سيد أحمد، كمال زايد.