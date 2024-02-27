الثلاثاء 27 فبراير 2024
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مصر

القصير: مصر فى المركز الأول عربيًا والخامس عالميًا بين كبار المنتجين لسماد اليوريا

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المؤتمر" الدولي السنوي للأسمدة في نسخته الثلاثين للاتحاد العربي للأسمدة تحت شعار "المغذيات الزراعية لتأمين الغذاء واستدامة البيئة"، يناقش في دورته الحالية قضايا عديدة منها قضية الأمن الغذائي وأمن الطاقة والتغيرات المناخية وأمن المياه وكذلك الغاز والفوسفات والبوتاس وسلاسل الإمداد والتوقعات المستقبلية لصناعة وإنتاج وتجارة الأسمدة.

مصر احتلت مكانة عالمية متميزة فى صناعة وتصدير الأسمدة

وتابع "القصير": لقد احتلت مصر مكانة عالمية متميزة في صناعة وتصدير الأسمدة إذ تعتبر من ضمن الدول الكبرى المنتجة للأسمدة، حيث تأتي في المركز الأول عربيًا والخامس عالميًا بين كبرى الدول المنتجة لسماد اليوريا بكمية تصل إلى أكثر من  7.6 مليون طن سنويًا، وفي طريقها لتكون منتجًا رئيسيًا للأسمدة الفوسفاتية بإنتاج حوالي أكثر من 4 ملايين طن، كما تحتل المركز الثاني عربيًا والثالث عالميًا في احتياطيات خام صخور الفوسفات بكميات تصل إلى حوالي أكثر من 7 ملايين طن.

 صادرات الأسمدة المصرية تجاوزت نحو 6 مليارات دولار فى عام 2023

وأوضح وزير الزراعة أن مصر تعد مصدرًا رئيسيًا للأسمدة على الصعيدين المحلي والدولي، إذ تجاوزت صادرات الأسمدة المصرية نحو 6 مليارات دولار في عام 2023، بما مكنها من احتلال المركز الرابع عالميًا ضمن الدول المصدرة لسماد اليوريا.

وفي نهاية كلمته وزير الزراعة وجه الشكر للقائمين على تنظيم المؤتمر والمشاركين فيه لأنه استهدف تعزيز وتطوير صناعة الأسمدة وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه هذه الصناعة، وذلك من خلال مشاركة الخبرات وتبادل الأفكار والابتكارات، والخروج برؤى وتوصيات فاعلة قابلة للتطبيق تسهم في تعزيز صناعة الأسمدة والحفاظ على البيئة ودعم النظم الغذائية والزراعية تحقيقًا للأمن الغذائي على المستويين المحلي والدولي.
وفي نهاية الجلسة تم تكريم بعض رموز صناعة الأسمدة وافتتاح المعرض المقام على هامش المؤتمر.

قضايا الأمن الغذائي تجارة الأسمدة صناعة وتصدير الأسمدة اليوريا الزراعة لمصدرة لسماد اليوريا

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