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حوادث

تفاصيل الحكم بالحبس سنة للمتهمة بضرب ممرضة في شبرا

حبس
حبس

قضت محكمة جنح العباسية، اليوم الثلاثاء، بالحبس سنة لسيدة ضربت ممرضة شبرا العام في قضية جديدة، بسبب خلاف وقع بينهما داخل المستشفى.

وأقامت المجني عليها جنحة أمام محكمة جنح العباسية، وذكرت في الدعوى أن المتهمة قامت بضربها والاعتداء عليها في محل عملها.

ومن جانب آخر كانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت متهمة السجن 5 سنوات في بفقء عين وإحداث عاهة مستديمة لممرضة بمستشفى شبرا العام.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة قامت بفقء عين ممرضة مستشفى شبرا العام في مشادة نشبت بينهما، وقامت المتهمة بالتعدي على الممرضة بآلة حادة بعد منعها من اصطحاب طفل من داخل المستشفى لعدم كونها من الدرجة الأولى له.

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المشدد 5 سنوات لمتهمة بفقأ عين ممرضة في مستشفى شبرا

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