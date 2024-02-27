الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير الإسكان يتابع مشروعات العاصمة الإدارية (فيديو)

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تقدم الأعمال بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وفي مقدمتها، منطقة الأعمال المركزية، والحي السكني الثالث "كابيتال ريزيدنس"، والحي السكني الخامس "جاردن سيتي الجديدة"، والحدائق المركزية "كابيتال بارك".

وأشار وزير الإسكان، إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجًا، مقسمة كما يلى، 10 أبراج بأنشطة (إداري – مكتبي – تجاري - خدمي)، بمسطحات إجمالية 806 آلاف م2، وتتراوح ارتفاعاتها بين 80 و175 مترًا، و5 أبراج سكنية بها 1700 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمسطحات إجمالية 102 ألف م2، بارتفاعات تتراوح بين 152 و200 متر، بجانب الأبراج الهلالية (مكونة من 4 أبراج متصلة) بأنشطة "فندق وشقق فندقية وخدمات عامة – خدمات ترفيهية – تجارية"، ويصل ارتفاع الأبراج الهلالية لـ64 مترًا.

وأضاف، أن العلامة المميزة لمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، هى البرج الأيقوني، وهو أطول برج في أفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، بأنشطة متعددة (فندقي – تجاري – إداري)، حيث يضم أحد الفنادق العالمية التى تعمل لأول مرة فى مصر وأفريقيا، ووحدات فندقية وإدارية ومنطقة تجارية تحتوي على العديد من الخدمات (رجال الأعمال – خدمات ترفيهية – تجارية – فندقية)، و40 طابقًا للمكاتب الإدارية متعددة الاستخدامات، و10 طوابق للشقق الفندقية بها 52 شقة، و30 طابقًا للفندق بها 183 غرفة، بمسطحات إجمالية 266 ألف م2.

وأوضح "الجزار"، أن الحي السكني الثالث "كابيتال ريزيدنس"، تبلغ مساحته 1016 فدانًا، وبه 8 مجاورات، تضم 24130 وحدة سكنية، موزعة كالتالي، 697 عمارة سكنية، بها 19944 وحدة سكنية، و328 فيلا، بها 328 وحدة سكنية، و157 مبنى تاون هاوس، بها 624 وحدة سكنية، و64 مبني "سكني مختلط"، بها 2560 وحدة سكنية، و151360 م2 تجارى وإدارى، و9 مبانٍ للاستخدام المختلط، بها 674 وحدة سكنية.

وذكر الدكتور عاصم الجزار، أن الحي السكنى الخامس "جاردن سيتى الجديدة"، بمساحة 885 فدانًا، ويتم تنفيذه طبقًا لتصميم معمارى مستوحى من الطراز الفرنسي القديم ليشبه التصميمات المعمارية المُنفذة بمنطقة جاردن سيتى بوسط البلد بالقاهرة، ويضم 385 عمارة سكنية بها حوالى 21494 وحدة سكنية، و513 وحدة تجارية، و456 فيلا متصلة وشبه متصلة ومنفصلة، وجميع الخدمات التعليمية والترفيهية والتجارية والرياضية والدينية، وغيرها.

وقال وزير الإسكان: تعد الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكبر حديقة مركزية فى الشرق الأوسط، وثانى أكبر حديقة على مستوى العالم، ويبلغ طولها أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، وتوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.

وأضاف، أن المشروع يحتوى على مساحات خضراء، وبحيرات، وملاعب، وممرات للدراجات، ومجمعات مطاعم، ومناطق ترفيهية، ومساحة مخصصة لإقامة مشروعات استثمارية مستقبلية، ويضم المشروع المكونات التالية "بحيرة القراءة والعلوم - حديقة تعليمية للأطفال - الساحة الاحتفالية - بحيرة الفنون - الحديقة التراثية - النادي الريفي - النادي الرياضي - الساحة المركزية - مجمع المطاعم - السينما المفتوحة - الحديقة التفاعلية - حديقة الأعمال الفنية - بحيرة القوارب - واحة الرفاهية - حديقة ذات طابع إسلامي".

مشروعات العاصمة الإدارية
مشروعات العاصمة الإدارية
مشروعات العاصمة الإدارية
مشروعات العاصمة الإدارية
مشروعات العاصمة الإدارية
مشروعات العاصمة الإدارية
مشروعات العاصمة الإدارية
مشروعات العاصمة الإدارية
مشروعات العاصمة الإدارية
مشروعات العاصمة الإدارية
مشروعات العاصمة الإدارية
مشروعات العاصمة الإدارية
مشروعات العاصمة الإدارية
مشروعات العاصمة الإدارية
مشروعات العاصمة الإدارية
مشروعات العاصمة الإدارية
مشروعات العاصمة الإدارية
مشروعات العاصمة الإدارية
مشروعات العاصمة الإدارية
مشروعات العاصمة الإدارية
مشروعات العاصمة الإدارية
مشروعات العاصمة الإدارية
مشروعات العاصمة الإدارية
مشروعات العاصمة الإدارية
مشروعات العاصمة الإدارية
مشروعات العاصمة الإدارية
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الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تقدم الأعمال بمشروعات العاصمة العاصمة الإدارية الجديدة كابيتال ريزيدنس كابيتال بارك

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