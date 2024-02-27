الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

إسرائيل: نعمل على تزويد أوكرانيا بأنظمة الإنذار المبكر من الهجمات الصاروخية

جلعاد أردان
جلعاد أردان

أعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان أن إسرائيل تعمل على تزويد أوكرانيا بأنظمة الإنذار المبكر من الهجمات الصاروخية.

وقال أردان خلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الاثنين، إن "إسرائيل تعمل على تزويد أوكرانيا بأنظمة الإنذار المبكر من أجل حماية السكان المدنيين من الضربات العشوائية الروسية بالصواريخ والطائرات المسيرة".

وأضاف: "كنا مضطرين لتطوير الأبحاث في هذا المجال، ويسرنا أن نتقاسم قدراتنا مع أصدقائنا الأوكرانيين".

يذكر أن روسيا نفت مرارا توجيه أي ضربات إلى المدنيين في أوكرانيا، وقالت إنها تستهدف المواقع العسكرية فقط.
 

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