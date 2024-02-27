الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بعد إطلاق سراح قادة فلسطينيين.. "نيويورك تايمز": إسرائيل تغير استراتيجيتها فى المفاوضات

علم الاحتلال الإسرائيلي
علم الاحتلال الإسرائيلي

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"نقلا عن مصادر مطلعة بأن المفاوضين الإسرائيليين ذكروا أن تل أبيب قد تطلق سراح بعض كبار القادة الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية مقابل بعض الرهائن لدى حماس.

وأشارت الصحيفة إلى أن مثل هذا التغيير في الإستراتيجية الإسرائيلية لم يتم الإعلان عنه رسميا، ويمكن أن يؤثر بشكل كبير على مسار المفاوضات وإقناع "حماس" بالإفراج عن العسكريين الإسرائيليين المحتجزين في غزة منذ أكتوبر 2023.

وأضافت أنه نتيجة ذلك، قد يتم الاتفاق على وقف مؤقت لإطلاق النار.

وذكرت الصحيفة أن المفاوضات تعرقلت بسبب إحجام إسرائيل عن الموافقة على شرطين رئيسيين لحماس وهي وقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح الفلسطينيين المتهمين بارتكاب جرائم قتل.

وقالت مصادر لصحيفة "نيويورك تايمز" مطلعة على عملية التفاوض إن المفاوضين الإسرائيليين أعلنوا موافقتهم على الاقتراح الأمريكي بتبادل 5 نساء يخدمن في الجيش الإسرائيلي مقابل 15 فلسطينيا متهمين بالإرهاب.

وأضافوا أن مدة وقف إطلاق النار ومطلب "حماس" بالانسحاب العسكري الإسرائيلي الكامل من غزة لا يزالان قيد البحث.

واشترط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق إرسال جميع الأسرى "الثقيلين" الذين سيجري إطلاقهم بموجب اتفاق متوقع حول غزة، من سجون إسرائيل مباشرة إلى قطر دون أن يضمن نجاح الاتفاق.
 

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