ماكرون لا يستبعد إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا فى المستقبل

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، أنه لا يجب «استبعاد» إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا في المستقبل، لكنه رأى أنه لا يوجد «إجماع» على هذه الخطوة حاليًا.

وقال الرئيس الفرنسي في ختام مؤتمر دولي لدعم أوكرانيا: «لا يوجد إجماع اليوم لإرسال جيوش على الأرض بطريقة رسمية ومضمونة. ولكن لا ينبغي استبعاد أي شيء. سنفعل كل ما هو ضروري لكي لا تتمكن روسيا من الفوز في هذه الحرب»، بحسب ما أوردت وكالة «فرانس برس».

كما أكد أن حلفاء أوكرانيا سيشكلون تحالفًا لتسليم صواريخ متوسطة وطويلة المدى إلى أوكرانيا.