الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الحزب الحاكم بالنمسا يعلن قائمته لانتخابات برلمان الاتحاد الأوروبى

الاتحاد الأوروبى
الاتحاد الأوروبى

أعلن المستشار النمساوي كارل نيهمر، أمس الإثنين، أسماء مرشحي حزب الشعب الحاكم الذين يخوضون انتخابات برلمان الاتحاد الأوروبي في يونيو المقبل.

وأعرب المستشار النمساوي - في مؤتمر صحفي اليوم - لمرشحي حزب الشعب، الذي يرأسه ويقود الائتلاف الحكومي، التوفيق في انتخابات البرلمان الأوروبي.

وحول التعاون النمساوي الأوروبي في مجال الدفاع الجوي، قال نيهمر "إنه مع انضمام النمسا إلى نظام "سكاي رانجر" ستكون النمسا قادرة على سد فجوات القدرات في مجال الدفاع الجوي في المستقبل"، مشيرًا إلى أن النمسا هي أول دولة في أوروبا تحصل على الأنظمة الجديدة المضادة للطائرات، وبالتالي فهي تتولى دورًا رائدًا في الدفاع الجوي المتنقل الأرضي.

ولفت المستشار النمساوى إلى أن هدف البلاد كما حددته الحكومة في خطة النمسا، هو أن "نعيش حيادًا دفاعيًا يحمي السكان من التهديدات"، على حد وصفه.

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