الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

انخفاض ملحوظ فى أسعار العقارات ومواد البناء بعد نجاح مشروع رأس الحكمة

مواد البناء
مواد البناء

أعلن أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، عن تراجع كبير في أسعار العقارات ومواد البناء في السوق المصرية، بعد توقيع صفقة مشروع رأس الحكمة الضخمة، التي جلبت تدفقات دولارية كبيرة إلى البلاد.

وقال الزيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامجها في المساء مع قصواء، على قناة سي بي سي، إنه كان قد تنبأ الأسبوع الماضي بأن الأسعار ستشهد انخفاضا، وأرسل رسالة طمأنينة للشعب المصري بهذا الخصوص.

وأوضح أن مشروع رأس الحكمة، الذي يعد أكبر مشروع سياحي وعقاري في الشرق الأوسط، يفتح آفاقا جديدة للتنمية والاستثمار، ويوفر فرص عمل للعديد من العاملين في قطاع البناء والعقارات.

وأشار إلى أن هناك توقفا مؤقتا في عمليات الشراء من قبل المستهلكين، الذين ينتظرون المزيد من التخفيضات في الأسعار، خاصة مع اقتراب شهر مارس، الذي يعتبر موسما للبيع والشراء في السوق العقارية.

وتوقع الزيني، أن يشهد السوق إعادة تسعير للوحدات العقارية من قبل المطورين العقاريين، بعد شهر رمضان، مع استمرار انخفاض أسعار مواد البناء، مما يعزز القدرة الشرائية للمواطنين.

في المساء مع قصواء قصواء الخلالي رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة توقيع صفقة شعبة مواد البناء أحمد الزيني أسعار العقارات مواد البناء الأسعار قطاع البناء والعقارات فرص عمل مشروع سياحي المطورين العقاريين

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