الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

العد التنازلي.. عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يبحث الكثيرون عن عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024 ، وخاصة بعد إعلان دار الإفتاء المصرية، عن موعد حلول شهر رمضان الكريم، وفقًا للحسابات الفلكية، حيث يتبقى أقل من 15 يومًا.

موعد شهر رمضان 2024 

يبحث الكثيرون عن موعد شهر رمضان 2024، والذي يحل موعده في 11 مارس 2024 حيث كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، عن موعد شهر رمضان 2024.

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شهر رمضان يوافق كم ميلادي 2024

ووفقا لإمساكية شهر رمضان فيكون عدة شهر رمضان هذا العام 30 يوما، وأول أيامه سيكون الإثنين 11 مارس الموافق 1 رمضان، وهذا اليوم هو أقل أيام رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 13 ساعة و18 دقيقة.

تهنئة بحلول شهر رمضان 2024

كل عام وكل الأمة الإسلامية بصحة وسعادة بمناسبة قدوم شهر رمضان.

نسأل الله الذي لن تطيب الدنيا إلا بذكره، ولن تطيب الآخرة إلا بعفوه، ولن تطيب الجنة إلا برؤيته، أن يديم ثباتك ويقوي إيمانك وصحتك، ويرفع قدرك ويشرح صدرك، ويسهل خطاك لدروب الجنة، وأن يجعلك من عتقائه من النار، ومبروك عليك شهر رمضان.

سألت الواحد المعبود مليك الدهر وأيامه يبلغ صاحبي الغالي صيام الشهر وقيامه.

طهر الله قلبك، وأزاح الله همك، وغفر الله ذنبك، وكثر الله أحبابك، وبارك الله عملك، وفرج الله قربك، وأصلح الله أهلك، وسدد الله رأيك، وبارك الله في يومك وغدك، وكل عام وأنت بخير.

موعد عيد الفطر 2024

أعلن مركز الفلك الدولي، حساباته الفلكية لاستطلاع هلال شهر شوال 1445، ومن المتوقع أن يبدأ شهر شوال؛ أول أيام عيد الفطر 2024، يوم الأربعاء 10 إبريل 2024، على أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال 1445 هـ يوم 29 رمضان 1445 هـ.

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