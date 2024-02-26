الإثنين 26 فبراير 2024
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توك شو

ما هى وجبة الإفطار الصحية فى رمضان؟.. استشارى التغذية العلاجية يوضح (فيديو)

وجبة الإفطار
وجبة الإفطار

قدم الدكتور عماد الدين فهمي، استشاري التغذية العلاجية، مجموعة من النصائح الهامة للحفاظ على الصحة والرشاقة في شهر رمضان الكريم 2024.

وأكد في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج صالة التحرير، الذي يبث على قناة صدى البلد، أن الإفطار بشكل صحيح يساعد على تجنب الإصابة بالامتلاء والانتفاخ والحرقة وغيرها من الأعراض المزعجة.

ونصح فهمي، بالإفطار على كوب من الشاي أو القهوة إذا لم يكن لديك مشاكل صحية تمنع ذلك، والابتعاد عن السجائر التي تضر بالصحة بشكل كبير، وقال: "ينفع تفطر على كوباية شاي أو قهوة عادي في رمضان، طالما معندكش مشاكل صحية، ولكن اللي بيفطر على سجائر ده صعب أوي".

وأضاف: كسر الصيام بتمرة أو شوربة لسان عصفور أو عصير، ثم الانتظار لمدة 20 دقيقة على الأقل قبل البدء في تناول الوجبة الرئيسية، لإعطاء المخ الوقت الكافي للتنبيه، وتجنب الشربات الساقعة التي تسبب العطش والجفاف، بجانب اختيار نوع واحد فقط من البروتينات، سواء كانت فراخًا أو لحومًا أو بيضًا أو تونة أو غيرها، والتقليل من الدهون والمقالي والوجبات السريعة.

وواصل: الإكثار من تناول السلطة والنشويات والخضروات المفتوحة، وخاصة الطماطم التي تحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامينات، والانتظار لمدة ساعتين على الأقل بعد الإفطار قبل تناول الحلويات، والاكتفاء بكميات قليلة ومعتدلة، والابتعاد عن الحلويات الدسمة والمحشوة بالقشطة والمكسرات.

وشدد فهمي على ضرورة إعطاء المعدة فرصة للهضم والاسترخاء بعد الإفطار، وعدم النوم مباشرة بعد الأكل، وممارسة بعض التمارين الرياضية الخفيفة لتحسين الدورة الدموية والمزاج.

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