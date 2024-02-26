الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الرئيس الفلسطينى محمود عباس يقبل استقالة حكومة "أشتية"

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني

أعلن  الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الإثنين، عن قبول استقالة الحكومة برئاسة الدكتور محمد أشتية، بحسب بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية.

وأصدر الرئيس الفلسطيني مرسومًا بقبول استقالة الدكتور محمد أشتية، وتكليفه ووزراءه المستقيلين بتسيير أعمال الحكومة مؤقتًا، إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

شروط هدنة في غزة 

txt

الجيش الأردني: 4 طائرات أنزلت المساعدات العاجلة على طول سواحل قطاع غزة


وفي سياق متصل، قال مصدر لـ"رويترز" إن مسئولين إسرائيليين توجهوا اليوم الإثنين، إلى قطر من أجل التوصل إلى شروط لتنفيذ اتفاق هدنة في غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين. 

وقال المصدر إن الوفد الإسرائيلي مكون من موظفين بالجيش، و"الموساد" مكلف بإنشاء مركز عمليات لدعم المفاوضات.

الحكومة الفلسطينية الرئيس الفلسطيني استقالة الحكومة محمود عباس

الأكثر قراءة

عاجل.. مصادر: "المجتمعات العمرانية" تدرس التسعير النهائي لوحدات "فالي تاورز" بحدائق أكتوبر

كلمات تهز العالم.. آخر ما قاله الجندى الأمريكى قبل حرق نفسه أمام سفارة إسرائيل

بعد ساعة من طرحها.. نفاد تذاكر قمة نهائى كأس مصر فى الرياض

حقيقة استحواذ "الاستثمار السعودي" على "رأس جميلة" مقابل 15 مليار دولار

القصة الكاملة للطيار الأمريكي الذي أشعل النار في نفسه أمام سفارة إسرائيل بواشنطن

صفقة "رأس الحكمة" تزلزل سوق الحديد.. 14 ألف جنيه تراجعًا فى سعر الطن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لا برامج لنزع السلاح!

وائل لطفي

سياحة أم صناعة؟

عبدالوهاب داود

عن الشعر والرواية ووحدة الفنون

لواء. محسن الفحام

الشيوخ والصناعة

جلال حمام

الفجر يبزغ بعد حُلكة الليل

سارة حواس

تجربتى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخامسة والخمسين

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى: الأردن عاصر الظروف الإقليمية التى كان لها انعكاسات على اقتصاده.. وتخطاها

وائل لطفي

هذيان الإخوان

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة إسرائيل.. بيانات الاحتلال تثبت محاولات تجويع شعب غزة والإبادة الجماعية

الهلال الأحمر الفلسطينى: أجلينا 24 شخصًا من مستشفى الأمل

تهديدات نتنياهو باجتياح رفح.. حقيقية أم مناورة جديدة؟