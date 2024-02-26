الرئيس الفلسطينى محمود عباس يقبل استقالة حكومة "أشتية"

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الإثنين، عن قبول استقالة الحكومة برئاسة الدكتور محمد أشتية، بحسب بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية.

وأصدر الرئيس الفلسطيني مرسومًا بقبول استقالة الدكتور محمد أشتية، وتكليفه ووزراءه المستقيلين بتسيير أعمال الحكومة مؤقتًا، إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

شروط هدنة في غزة



وفي سياق متصل، قال مصدر لـ"رويترز" إن مسئولين إسرائيليين توجهوا اليوم الإثنين، إلى قطر من أجل التوصل إلى شروط لتنفيذ اتفاق هدنة في غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين.

وقال المصدر إن الوفد الإسرائيلي مكون من موظفين بالجيش، و"الموساد" مكلف بإنشاء مركز عمليات لدعم المفاوضات.