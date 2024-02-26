الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الجيش الأردني: 4 طائرات أنزلت المساعدات العاجلة على طول سواحل قطاع غزة

الجيش الاردني
الجيش الاردني

أعلن  الجيش الأردني اليوم الاثنين، أنه تم إنزال مساعدات على طول ساحل قطاع غزة.  

وتابع الجيش الأردني، أنه تم تنفيذ أكبر عملية إنزال للمساعدات على قطاع غزة بـ 4 طائرات، بحسب وسائل إعلام محلية. 

وأعلن الجيش الأردني، قبل أيام، أن طائرة تابعة له، أنزلت مساعدات “طبية عاجلة” في غزة بالتعاون مع بريطانيا.

ويعاني سكان شمال غزة من نقص التغذية وسجلت حالات وفيات، وتصاعد صيحات الغضب من قبل الأهالي فيما ألمحت إسرائيلي إلى أنها ستسمح لأول مرة منذ تفجر الحرب في القطاع يوم السابع من أكتوبر الماضي بدخول المساعدات.

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وهددت إسرائيل بشن هجوم شامل على رفح، آخر مدينة على الطرف الجنوبي لقطاع غزة، على الرغم من المناشدات الدولية - بما في ذلك من حليفتها الرئيسية واشنطن - لضبط النفس، وقال نتنياهو، الذي وعد "بالنصر الكامل"، إن العملية ضرورية للقضاء على أربع كتائب من مقاتلي حماس المتمركزة هناك.

كما قالت “هيومن رايتس ووتش” إن الحكومة الإسرائيلية لم تمتثل لأمر المحكمة العليا للأمم المتحدة بتقديم المساعدات العاجلة للأشخاص اليائسين في قطاع غزة. 

وقال عمر شاكر، مدير مكتب إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش: “الحكومة الإسرائيلية تقوم بتجويع 2.3 مليون فلسطيني في غزة، مما يعرضهم لخطر أكبر مما كانوا عليه قبل أمر المحكمة الدولية الملزم”. لقد تجاهلت الحكومة الإسرائيلية ببساطة حكم المحكمة، وفي بعض النواحي كثفت قمعها، بما في ذلك عرقلة المساعدات المنقذة للحياة.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن ما لا يقل عن 29,782 فلسطينيا قتلوا وأصيب 70,043 آخرين في الغارات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر، وقالت الوزارة إنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، استشهد 90 فلسطينيا وأصيب 164 آخرون في الغارات الإسرائيلية.

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