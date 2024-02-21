الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الجيش الأردنى ينفذ عملية إنزال لمساعدات طبية للمستشفى الميدانى غزة 77

انزال المساعدات
انزال المساعدات

قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي، الأردني، اليوم الأربعاء، بإنزال مساعدات طبية عاجلة للمرة 12 نُفذت وفق التوجيهات الملكية السامية، التي يحرص عليها الملك عبدالله الثاني، وتمت عملية الإنزال الجوي، هذه المرة على المستشفى الميداني الأردني غزة /77.

وأكد المصدر العسكري المسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، أن عملية الإنزال جاءت بالتعاون مع الجانب البريطاني الصديق، لتعزيز إمكانيات المستشفى وزيادة قدرة الكوادر الطبية في تقديم خدمات صحية وعلاجية للتخفيف عن الأهل في قطاع غزة.

ولفت البيان أن هذه الخطوة، تأتي استمرارًا لجهود المملكة الأردنية الهاشمية بالوقوف بجانب الأشقاء في ظل الحرب على قطاع غزة.

وأكدت القوات المسلحة، في بيانها أن المستشفى مستمر في عمله رغم ما يعانيه من أوضاع صعبة نتيجة الحرب على غزة. 

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