أحمد ماهر لـ«الدستور»: «المتحدة» ساعدت فى إعادة نجوم كبار للساحة الفنية

قال الفنان أحمد ماهر إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أثرت بالمجال الفني وأحدثت به انتعاشة قوية، وذلك من خلال الأعمال التي عرضت في الأوف سيزون على مدار السنوات الأخيرة الماضية، متابعًا: "المتحدة ساعدت على إعادة نجوم كِبار على الساحة، بالإضافة إلى أنها ضخت دماء جديدة للمجال".

وتابع الفنان أحمد ماهر في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "المتحدة دائمًا ما تسهل الأمور على الفنانين المتواجدين داخل أي عمل فني، وهذا الكلام قائم على واقع وهو تواجدي في مسلسل صيد العقارب مع الفنانة غادة عبدالرازق".

وأضاف: "وجدت من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اهتماما كبيرا بالعمل الذي ينتجونه، كما أن الخدمات الإنتاجية كانت متوفرة بشكل رائع والإجراءات والتحضير للتصوير وأماكن اللوكيشن كلها أشياء تم توفيره بشكل رائع، كما أنهم ذللوا كل الصعوبات والتحديات التي تواجه فريق العمل".

تدور أحداث مسلسل صيد العقارب حول الفنانة غادة عبدالرازق التي تلعب دور ابنة الفنان القدير أحمد ماهر، وتدور الأحداث حول صراعات بين الأقارب والعائلات، كما تعيش في صراعات كبيرة مع الفنان رياض الخولي، إضافة لعدد من النجوم الكبار وتشاركهم الفنانة سيمون بعد غياب عن الدراما.

كما يتناول العمل تفاصيل تمرد غادة عبدالرازق على عادات وتقاليد أهلها، وتعمل تاجرة سموم، وتقوم باستخلاص سم العقارب وبيعه، ولديها شقيق من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومع مرور أحداث المسلسل يقتل شقيقها المريض، على يد عائلة زوج غادة عبدالرازق، وتتصاعد الأحدث، في إطار من الدراما التشويقية المليئة بالمفاجأت طوال حلقات العمل الرمضاني الذي تبلغ عدد حلقاته الـ 30 حلقة.

"صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.