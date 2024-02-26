الإثنين 26 فبراير 2024
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فن

محمد سليمان عبدالمالك لـ"الدستور": "المتحدة" جعلت الفن المصرى يسير فى الطريق الصحيح

الكاتب والسيناريست
الكاتب والسيناريست محمد سليمان عبد المالك

أشاد الكاتب والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك بدور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في عالم الدراما المصرية، وقدرتها على إحياء الفن والأعمال الفنية في الشارع المصري من جديد: "أنا معجب جدًا بالخطوات التي نسير نحوها في عالم الفن منذ سنوات قليلة مضت".

وتابع عبدالمالك، لـ"الدستور" "قبل وجود كيان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كانت هناك مشكلة واضحة، وجعلت مصر لديها القدرة على المنافسة طوّال الوقت مع الآخرين وصناعة الدراما قوى ناعمة، ووجود المتحدة جعل مصر تسير في الطريق الصحيح من جديد في عالم الدراما والفن".

أضاف: "المتحدة للخدمات الإعلامية ساهمت في عدول الدفة في المجال الفني بمصر من جديد، وهذا ما اتضح من خلال الأعمال الدرامية من جديد بداية من مسلسل "خيط حرير" وحتى الأعمال الفنية التي عرضت مؤخرًا".

ويخوض الكاتب والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك السباق الرمضاني المقبل 2024 من خلال مسلسل إمبراطورية ميم للفنان خالد النبوي، ومسلسل فراولة للفنانة نيللي كريم.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم 

«إمبراطورية ميم» من بطولة الفنان خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبدالعزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان وغيرهم من الفنانين.

أبطال مسلسل فراولة 

"فراولة" تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى.

أبطال مسلسل فراولة أبطال مسلسل إمبراطورية ميم الكاتب والسيناريست محمد سليمان عبد المالك والسيناريست محمد سليمان عبد المالك المتحدة

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