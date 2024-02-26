الفريق أسامة عسكر يشهد إحدى مراحل مشروع مراكز القيادة

ينفذه أحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى مراحل مشروع مراكز القيادة لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية ويستمر تنفيذه لعدة أيام، والذى يأتى فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.



بدأت المرحلة بعرض التقارير والقرارات المتخدة، وإجراءات تنظيم التعاون بين كافة الوحدات المشاركة فى تنفيذ المشروع من مختلف التخصصات، وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددًا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى أسلوب تنفيذهم لمهامهم وقام بفرض عدد من المواقف المفاجئة للتأكد من قدرتهم على إتخاذ القرار السليم أثناء إدارة العمليات.



ونقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال المنطقة المركزية العسكرية، مشيدًا بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية للقوات المشاركة فى المشروع، مؤكدًا حرص القوات المسلحة على الاهتمام بجميع عناصر الكفاءة القتالية والإستعداد القتالى للوحدات والتشكيلات والارتقاء بإمكاناتها وقدراتها لتنفيذ كافة المهام المكلفة بها بكفاءة واقتدار.

حضر المشروع عدد من قادة القوات المسلحة.