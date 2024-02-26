الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الإسكندرية تفتتح رابع معرض لـ"أهلًا رمضان" ببرج العرب

افتتاح معرض اهلا
افتتاح معرض اهلا رمضان ببرج العرب

افتتح اللواء طه زهير رئيس مركز ومدينة برج العرب، بالإنابة عن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، معرض أهلا رمضان المقام ببرج العرب القديم، بحضور محمد العدوى مدير إدارة تموين برج العرب والسيد عبدالله رئيس الرقابة.

وتفقد زهير السلع الغذائية المعروضة للمواطنين، وكذلك الأسعار المخفضة التى يقدمها العارضون من خلال هذا المعرض، والتي تصل فى بعض السلع إلى 30%.

وضم المعرض العديد من الجهات العارضة للسلع الغذائية المختلفة والمرتبطة بالشهر الكريم، حيث يشارك بالمعرض شركة المجمعات الاستهلاكية والعديد من الشركات والسلاسل التجارية والسوبر ماركت للقطاع الخاص ومزارع قاعدة محمد نجيب للخضروات.

وشهد المعرض عرض السلع الغذائية من اللحوم الطازجة، والسكر والأرز والزيوت والمكرونات والزبيب والبلح والسمن واللحوم المجمدة والدواجن والبلح والتمور والتوابل والعطارة والحلويات والخضار والفاكهة الصابون والمنظفات.

كما شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، افتتاح معرض "أهلًا رمضان" أسفل كوبري أبيس بالطريق الزراعي، التي تنظمه الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اليوم، بحضور المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالإسكندرية.

كانت الإسكندرية شهدت افتتاح 2 معرض رئيسي لأهلا رمضان الأسبوع الماضي بجانب 10 مجمعات استهلاكية بالإسكندرية، حيث تم افتتاح المعرض الأول، أسفل كوبري محرم بك بجوار جراج الترام، والمعرض الثاني بمنطقة سيدي جابر الكائن خلف محطة القطار.

أما معارض أهلا رمضان بالمجمعات الاستهلاكية تضم: مجمع وهدان بالمنشية - مجمع الأزاريطة بالأزاريطة- مجمع كمال الجويلى بمنطقة رشدى - مجمع جناكليس شارع أبوقير - مجمع السيوف شارع جمال عبدالناصر السيوف- مجمع أبو العباس بمنطقة بحرى - مجمع أبوطالب بمنطقة أبوقير- مجمع البيطاش العجمى- مجمع بشاير الخير بمنطقة بشاير الخير 1- مجمع سيدى مسعود بالعامرية. 

افتتاح معرض اهلا رمضان ببرج العرب
افتتاح معرض اهلا رمضان ببرج العرب
افتتاح معرض اهلا رمضان ببرج العرب
افتتاح معرض اهلا رمضان ببرج العرب
افتتاح معرض اهلا رمضان ببرج العرب
افتتاح معرض اهلا رمضان ببرج العرب
افتتاح معرض اهلا رمضان ببرج العرب
افتتاح معرض اهلا رمضان ببرج العرب
مركز ومدينة برج العرب اهلا رمضان برج العرب القديم السلع الغذائية الأسعار المخفضة

مواد متعلقة

خصومات تصل لـ30%.. افتتاح "أهلا رمضان" في الإسكندرية

مواطنون عن معارض أهلا رمضان بالإسكندرية: "بنستناها كل سنة"

انطلاق معارض «أهلًا رمضان» بالمجمعات الاستهلاكية بالإسكندرية.. تعرف على الأماكن

الأكثر قراءة

بعد ساعة من طرحها.. نفاد تذاكر قمة نهائى كأس مصر فى الرياض

كلمات تهز العالم.. آخر ما قاله الجندى الأمريكى قبل حرق نفسه أمام سفارة إسرائيل

حقيقة استحواذ "الاستثمار السعودي" على "رأس جميلة" مقابل 15 مليار دولار

صفقة "رأس الحكمة" تزلزل سوق الحديد.. 14 ألف جنيه تراجعًا فى سعر الطن

تشييع النصف العلوى لضحية مدرس فيزياء فى الدقهلية

كاتناول ثمرة واحدة من الأفوكادوا يوميا.. وهذا ما سيحدث في جسمك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الشيوخ والصناعة

جلال حمام

الفجر يبزغ بعد حُلكة الليل

سارة حواس

تجربتى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخامسة والخمسين

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى: الأردن عاصر الظروف الإقليمية التى كان لها انعكاسات على اقتصاده.. وتخطاها

وائل لطفي

هذيان الإخوان

سيد الابنودى

كيف تدعم هيئة الثروة المعدنية مشروع رأس الحكمة؟

محمود خليل

«العريشى».. و«العروسى»

ماجد حبته

أنت تسأل.. وكيمت تجيب

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة إسرائيل.. بيانات الاحتلال تثبت محاولات تجويع شعب غزة والإبادة الجماعية

الهلال الأحمر الفلسطينى: أجلينا 24 شخصًا من مستشفى الأمل

تهديدات نتنياهو باجتياح رفح.. حقيقية أم مناورة جديدة؟