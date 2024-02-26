الإسكندرية تفتتح رابع معرض لـ"أهلًا رمضان" ببرج العرب

افتتح اللواء طه زهير رئيس مركز ومدينة برج العرب، بالإنابة عن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، معرض أهلا رمضان المقام ببرج العرب القديم، بحضور محمد العدوى مدير إدارة تموين برج العرب والسيد عبدالله رئيس الرقابة.

وتفقد زهير السلع الغذائية المعروضة للمواطنين، وكذلك الأسعار المخفضة التى يقدمها العارضون من خلال هذا المعرض، والتي تصل فى بعض السلع إلى 30%.

وضم المعرض العديد من الجهات العارضة للسلع الغذائية المختلفة والمرتبطة بالشهر الكريم، حيث يشارك بالمعرض شركة المجمعات الاستهلاكية والعديد من الشركات والسلاسل التجارية والسوبر ماركت للقطاع الخاص ومزارع قاعدة محمد نجيب للخضروات.

وشهد المعرض عرض السلع الغذائية من اللحوم الطازجة، والسكر والأرز والزيوت والمكرونات والزبيب والبلح والسمن واللحوم المجمدة والدواجن والبلح والتمور والتوابل والعطارة والحلويات والخضار والفاكهة الصابون والمنظفات.

كما شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، افتتاح معرض "أهلًا رمضان" أسفل كوبري أبيس بالطريق الزراعي، التي تنظمه الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اليوم، بحضور المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالإسكندرية.

كانت الإسكندرية شهدت افتتاح 2 معرض رئيسي لأهلا رمضان الأسبوع الماضي بجانب 10 مجمعات استهلاكية بالإسكندرية، حيث تم افتتاح المعرض الأول، أسفل كوبري محرم بك بجوار جراج الترام، والمعرض الثاني بمنطقة سيدي جابر الكائن خلف محطة القطار.

أما معارض أهلا رمضان بالمجمعات الاستهلاكية تضم: مجمع وهدان بالمنشية - مجمع الأزاريطة بالأزاريطة- مجمع كمال الجويلى بمنطقة رشدى - مجمع جناكليس شارع أبوقير - مجمع السيوف شارع جمال عبدالناصر السيوف- مجمع أبو العباس بمنطقة بحرى - مجمع أبوطالب بمنطقة أبوقير- مجمع البيطاش العجمى- مجمع بشاير الخير بمنطقة بشاير الخير 1- مجمع سيدى مسعود بالعامرية.

افتتاح معرض اهلا رمضان ببرج العرب

افتتاح معرض اهلا رمضان ببرج العرب

افتتاح معرض اهلا رمضان ببرج العرب