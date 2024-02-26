الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

شعبة الحراسة ونقل الأموال تناقش تطبيق الحد الأدني للأجور

جريدة الدستور

عقدت شعبة شركات الحراسة ونقل الأموال بغرفة القاهرة التجارية اجتماعًا لمناقشة بعض الموضوعات التي تهم قطاعها من بينها تطبيق الحد الأدني للأجور وتكاتف الشركات للاتفاق علي تكلفة شبه موحدة للتعاقد مع العملاء في القطاعين العام والخاص.

وقال د.محمد منظور عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس الشُعبة إن اجتماع الشعبة يأتي ضمن خطة التطوير والتنمية التي تسعي الشُعبة إلى تنفيذها لمواكبة التطورات الحالية طبقا لتوجهات الدولة بتنمية كافة القطاعات، وهو الأمر الذي نبحثه بشكل علمي وعملي في الشُعبة حتي يكون التنفيذ بناءً علي أطر صحيحة وطبقًا للوائح والقوانين المنظمة.

وقال وائل البسيوني، نائب رئيس الشُعبة إن المباحثات والاجتماعات مستمرة بالشُعبة لتطوير هذا القطاع بما يتناسب مع الظروف الحالية والارتقاء بأفراد الأمن من حيث الأجور، والنهوض بفكر العمل وتطويره نظرًا لأهمية هذه المهنة وحتمية تطويرها بشكل مستمر طبقا لمتطلبات المرحلة الحالية.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس الشُعبة إن اجتماع الشعبة يأتي ضمن خطة التطوير والتنمية التي تسعي الشُعبة إلى تنفيذها لمواكبة التطورات الحالية طبقا لتوجهات الدولة بتنمية كافة القطاعات، وهو الأمر الذي نبحثه بشكل علمي وعملي في الشُعبة حتي يكون التنفيذ بناءً علي أطر صحيحة وطبقًا للوائح والقوانين المنظمة.

قال وائل البسيوني نائب رئيس الشُعبة إن المباحثات والاجتماعات مستمرة بالشُعبة لتطوير هذا القطاع بما يتناسب مع الظروف الحالية والارتقاء بأفراد الأمن من حيث الأجور، والنهوض بفكر العمل وتطويره نظرًا لأهمية هذه المهنة وحتمية تطويرها بشكل مستمر طبقا لمتطلبات المرحلة الحالية.

وقال منظور إن اجتماع الشعبة يأتي ضمن خطة التطوير والتنمية التي تسعي الشُعبة إلى تنفيذها لمواكبة التطورات الحالية طبقا لتوجهات الدولة بتنمية كافة القطاعات، وهو الأمر الذي نبحثه بشكل علمي وعملي في الشُعبة حتي يكون التنفيذ بناءً علي أطر صحيحة وطبقًا للوائح والقوانين المنظمة.

وقال وائل البسيوني نائب رئيس الشُعبة إن المباحثات والاجتماعات مستمرة بالشُعبة لتطوير هذا القطاع بما يتناسب مع الظروف الحالية والارتقاء بأفراد الأمن من حيث الأجور، والنهوض بفكر العمل وتطويره نظرًا لأهمية هذه المهنة وحتمية تطويرها بشكل مستمر طبقا لمتطلبات المرحلة الحالية.

الشركات لتوجهات الدولة مستمرة بالش عبة الامن المهنة

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