الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

تعقيبا على صفقة رأس الحكمة.. جمال بيومي: مصر تشهد حركة انجذاب كبرى للاستثمار الأجنبي

جمال بيومي
جمال بيومي

قال السفير جمال بيومي الأمين العام للمستثمرين العرب، إن مصر تشهد حركة انجذاب كبرى للاستثمار الأجنبي سواء من خلال صفقة رأس الحكمة أو أرض رأس جميلة التي تحظى باهتمام عربي للاستثمار بها نظرا للموقع الاستراتيجي الخاص بها. 

 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن منطقة الساحل الشمالي في مصر تعد واحدة من أهم المناطق السياحية والاستثمارية في البلاد، حيث تتميز بموقعها الاستراتيجي على ساحل البحر الأبيض المتوسط وجمال طبيعتها الفريدة وتهدف الحكومة المصرية إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى هذه المنطقة من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة.

 

وأكد أن أسباب جذب الاستثمارات الأجنبية تتمثل في الموقع الاستراتيجي حيث يعد الساحل الشمالي ممرًا حيويًا للتجارة والاستثمار بين أوروبا والشرق الأوسط، مما يجعله وجهة مثالية للاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى أن المنطقة تشتمل على بنية تحتية متطورة تشمل مطارات وموانئ وشبكة طرق حديثة، مما يوفر بيئة ملائمة للاستثمار.

 

وأوضح أن منطقة الساحل الشمالي تعد واحدة من أهم المناطق السياحية في مصر، مما يجذب الاستثمارات في قطاع السياحة والضيافة.

 

وأشار إلى أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات اقتصادية لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز مالية وضريبية للمستثمرين.

 

وأوضح أن تأثير الاستثمارات الأجنبية يتمثل في تحسين مستوى المعيشة من خلال توفير فرص عمل مستقرة وزيادة الدخل ونقل التكنولوجيا والخبرات الحديثة إلى البلاد، مما يساهم في تطوير الصناعات المحلية بالإضافة إلى تعزيز القطاع السياحي وزيادة الإيرادات السياحية للبلاد.  

 

وأشار إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الساحل الشمالي لمصر يعد خطوة أساسية نحو تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق الازدهار في المنطقة ويتطلب ذلك التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتذليل العقبات وخلق بيئة استثمارية ملائمة تجذب المستثمرين الأجانب ومن المهم أيضًا تحفيز الاستثمارات المحلية لتعزيز الشراكة الوطنية في بناء اقتصاد مستدام ومزدهر.

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