"البغدادي": مصر لديها إكتفاء ذاتي من الأسماك.. ونستورد 3 أنواع فقط من الخارج

قال أشرف البغدادي، عضو شعبة الأسماك واللحوم بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن استهلاك المواطن للأسماك خلال النصف الأول من رمضان يتراجع بشكل كبير وذلك مع اعتماد الأسر على اللحوم الحمراء والدواجن، فيما يعود الاستهلاك للارتفاع مرة أخرى خلال النصف الثاني من الشهر.

وأشار «البغدادي» في تصريحات خاصة لـ«الدستور» إلى أن مطاعم الأسماك هي التي تشهد طلبًا مرتفعًا خلال شهر رمضان مقارنة بالبيع في الأسواق.

ولفت إلى أن أزمة الشحن في البحر الأحمر تعتبر أهم الأسباب الرئيسية في ارتفاع أسعار الأسماك إلى مستويات قياسية خلال الفترة الأخيرة، والتي تسببت في زيادة زمن الشحن ومن ثم ارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية.

الأسماك المجمدة

وأكد أن الموانئ المصرية تحتوي على كميات كبيرة من الأسماك المجمدة خلال الفترة الحالية وفي حال الافراج عنها ستسهم بشكل كبير في زيادة المعروض وخفض الأسعار في الوقت الذي تترقب في الأسواق انخفاض كبير في أسعار السلع مدعومًا بتوقيع صفقة رأس الحكمة.

ولفت إلى أن مصر تعتمد على الأسماك المستوردة في تلبية نحو 30% من حجم استهلاك الأسماك، فيما تعتمد على باقي الكمية من الأسماك المحلية وفي مقدمتها البلطي المنتج الأكثر شعبية.

وتم تنفيذ مشروعات وجهود عملاقة لتنمية الثروة السمكية لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي والتصدير إلى الخارج، من خلال التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي في المياه العذبة أو المياه الملحة، وإنتاج الأسماك المتميزة لأغراض التصدير إلى الخارج.

وقال إن أهم وادرات مصر من الأسماك تأتي في مقدمتها الرنجة، والتونة، والماكريل، فضلا عن السردين، حيث تستوردها لا تناسب البيئة المصرية وهي أسماك المياه الباردة، ولا يمكن تربيتها في مصر.

ولفت إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من البلطي، كما تمتلك كميات كبيرة من البوري لكنها لا تلبي كافة احتياجات السوق.

قال إن الحكومة المصرية اعتمدت خلال السنوات الأخيرة على افتتاح عدد كبير من المشروعات الكبرى في الثروة السمكية، والتي زادت المعروض بشكل كبير من الإنتاج، فيما تعتبر ارتفاع التكلفة العائق الأكبر أمام انخفاض الأسعار خلال الأشهر الماضية.