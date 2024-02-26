الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"البغدادي": مصر لديها إكتفاء ذاتي من الأسماك.. ونستورد 3 أنواع فقط من الخارج

الاسماك
الاسماك

قال أشرف البغدادي، عضو شعبة الأسماك واللحوم بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن استهلاك المواطن للأسماك خلال النصف الأول من رمضان يتراجع بشكل كبير وذلك مع اعتماد الأسر على اللحوم الحمراء والدواجن، فيما يعود الاستهلاك للارتفاع مرة أخرى خلال النصف الثاني من الشهر.

وأشار «البغدادي» في تصريحات خاصة لـ«الدستور» إلى أن مطاعم الأسماك هي التي تشهد طلبًا مرتفعًا خلال شهر رمضان مقارنة بالبيع في الأسواق.

ولفت إلى أن أزمة الشحن في البحر الأحمر تعتبر أهم الأسباب الرئيسية في ارتفاع أسعار الأسماك إلى مستويات قياسية خلال الفترة الأخيرة، والتي تسببت في زيادة زمن الشحن ومن ثم ارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية.

الأسماك المجمدة

وأكد أن الموانئ المصرية تحتوي على كميات كبيرة من الأسماك المجمدة خلال الفترة الحالية وفي حال الافراج عنها ستسهم بشكل كبير في زيادة المعروض وخفض الأسعار في الوقت الذي تترقب في الأسواق انخفاض كبير في أسعار السلع مدعومًا بتوقيع صفقة رأس الحكمة.

ولفت إلى أن مصر تعتمد على الأسماك المستوردة في تلبية نحو 30% من حجم استهلاك الأسماك، فيما تعتمد على باقي الكمية من الأسماك المحلية وفي مقدمتها البلطي المنتج الأكثر شعبية.

وتم تنفيذ مشروعات وجهود عملاقة لتنمية الثروة السمكية لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي والتصدير إلى الخارج، من خلال التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي في المياه العذبة أو المياه الملحة، وإنتاج الأسماك المتميزة لأغراض التصدير إلى الخارج.

وقال إن أهم وادرات مصر من الأسماك تأتي في مقدمتها الرنجة، والتونة، والماكريل، فضلا عن السردين، حيث تستوردها لا تناسب البيئة المصرية وهي أسماك المياه الباردة، ولا يمكن تربيتها في مصر.

ولفت إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من البلطي، كما تمتلك كميات كبيرة من البوري لكنها لا تلبي كافة احتياجات السوق.

قال إن الحكومة المصرية اعتمدت خلال السنوات الأخيرة على افتتاح عدد كبير من المشروعات الكبرى في الثروة السمكية، والتي زادت المعروض بشكل كبير من الإنتاج، فيما تعتبر ارتفاع التكلفة العائق الأكبر أمام انخفاض الأسعار خلال الأشهر الماضية.

عضو شعبة الأسماك أشرف البغدادي اللحوم الحمراء مطاعم الأسماك اسعار الاسماك الأسماك المجمدة

مواد متعلقة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

محاكمة جو بايدن.. مسرحية وثائقية عن حرب غزة 2023

فتحى إمبابى: الصراع فى رواية «رقص الإبل» بين الأصولية والدولة الحديثة

مدينة الدماء.. 100 يوم من التوحش تحت وطأة الاحتلال في غزة (ملف خاص)

حصاد الأزهر 2023.. عقيدة ثابتة وعزم لا يتزعزع تجاه القضية الفلسطينية

تزويد المدارس بـ70 ألف نسخة وافتتاح 18 منشأة.. حصاد وزارة الثقافة في 2023

صاحبة الجلالة| أم كلثوم والصحافة.. ما محبة إلا بعد عداوة

الأكثر قراءة

عاجل| شعبة اللحوم تزف بشرى سارة للمواطنين قبل رمضان

سعر جرام الذهب في مصر اليوم الإثنين 26-2-2024 بالجنيه المصرى وعالميا بالدولار

مكتب نتنياهو يعلن عن خطة لإجلاء سكان غزة من مناطق القتال

"البغدادي": مصر لديها إكتفاء ذاتي من الأسماك.. ونستورد 3 أنواع فقط من الخارج

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

عاجل.. تحقيق رسمى بعد فيديو واقعة "المتظاهر ولجام الفرس" فى إسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

تجربتي في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى: الأردن عاصر الظروف الإقليمية التى كان لها انعكاسات على اقتصاده.. وتخطاها

وائل لطفي

هذيان الإخوان

سيد الابنودى

كيف تدعم هيئة الثروة المعدنية مشروع رأس الحكمة؟

محمود خليل

«العريشى».. و«العروسى»

ماجد حبته

أنت تسأل.. وكيمت تجيب

لواء.حمدى البطران

المثقف السلبى

جلال حمام

المرافعة التى كشفت عورات إسرائيل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

شهداء وجرحى فى غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت مناطق جنوب قطاع غزة

مفاوضات باريس.. هل خففت حماس من مطالبها لإتمام الهدنة؟ هل الاتفاق قريب؟

رسالة سرية من وزير الدفاع لنتنياهو تثير الغضب بشأن التجنيد.. ماذا يحدث؟