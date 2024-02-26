انفراجه مرتقبة في أسعار اللحوم .. تراجع ملحوظ للبلدي والمستورد

قال سيد النواوي، عضو شعبة اللحوم بغرفة الصناعات الغذائية، إن مصر لديها كميات من اللحوم قادرة على الوفاء باحتياجاتها حتى مع زيادة الطلب المتوقعة خلال الفترة المقبلة مع قدوم شهر رمضان.

وأشار «النواوي» في تصريح خاص لـ«الدستور» إلى وجود كميات كبيرة من اللحوم المجمدة المستوردة في الموانئ من المقرر أن تفرج عنها الحكومة وضخها في السوق قريبًا.

تراجع ملحوظ

وتوقع أن تشهد أسعار اللحوم في الأسواق تراجعًا ملحوظًا خاصة في اللحوم المجمدة بالتزامن مع تراجع أسعار الدولار في السوق.

وأوضح أن الأسعار الحالية للحوم المستوردة في الجملة تتراوح بين 285 إلى 300 جنيه للحوم المجمدة البرازيلي، والتي تشهد أقبالًا كبير من قبل المواطنين وتحظى باستحسان المواطن لمذاقها والتي لا تفرق كثيرًا عن اللحوم البلدية وذكر أن سعر اللحوم المستوردة الهندية تسجل 240 جنيهًا في الجملة خلال الفترة الحالية.

ولفت إلى أن صفقة رأس الحكمة سيكون لها أثر جيد على السوق خلال الفترة المقبلة، والتي ستؤثر بطبيعة الحال على خفض أسعار السلع المختلفة في السوق وفي مقدمتها اللحوم المستورد التي تعتمد في تسعيرها على الدولار بشكل أساسي.



وأضاف أن مصر تستورد اللحوم المجمدة من الهند والبرازيل والأرجنتين وكولومبيا.

وقال إن الطلب على اللحوم يتأثر بشكل كبير بأسعار بدائلها من الدواجن والأسماك، حيث يلجأ المستهلك إلى الدواجن في حال ارتفاع اللحوم الحمراء، ونفس الحال مع الأسماك.

وكشف أن القوة الشرائية للمستهلك تراجعت بنحو 40% على اللحوم الحمراء خلال الأشهر الأخيرة، متأثرة بارتفاع أسعار مختلف السلع الغذائية، وهو ما دفع المستهلك إلى تقليل الكميات التي يشتريها، لكي يقدر على تغطية احتياجاته من باقي السلع.

ولفت إلى أن الفترة الحالية تشهد بالفعل تراجعًا طفيفا في أسعار اللحوم المجمدة متأثرة بانخفاض القوة الشرائية للمستهلك، حيث إنها سلعة مرهونة بمدة صلاحيتها القصيرة، حيث يسعى المستورد إلى طرحها في السوق قبل انتهاء مدة صلاحيتها.

كما وقعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية البرازيلية، بروتوكولًا بهدف زيادة المعروض من اللحوم بعد ارتفاع أسعارها الفترة الماضية.

وقال إن توقيع اتفاقية استيراد اللحوم من البرازيل سيسهم في زيادة المعروض من اللحوم بالتزامن مع شهر رمضان الذي يرتفع فيه الطلب على البروتين الحيواني بمختلف أشكاله.



وذكر أن مصر تستورد نحو 300 ألف رأس ماشية بشكل سنوي من البرازيل، فضلًا عن 400 ألف طن من اللحوم المجمدة من البرازيل.