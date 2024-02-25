الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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أسامة كمال: المستثمر الإماراتي "صياد ماهر" وأرض مصر جواهر

أسامة كمال
أسامة كمال

قال الإعلامي أسامة كمال إن الله سبحانه وتعالى أعطى مصر العديد من المقومات والخيرات، مؤكدًا أن أرض مصر جواهر وعطايا ربانية يجب أن نحسن استخدامها؛ لأنها ملك الأجيال القادمة.

أسامة كمال: المستثمر الإماراتي يحسن التدبير والتفكير

ووجه كمال خلال تقديم برنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc" التهنئة للأشقاء في الإمارات على حُسن التدبير والتفكير وتعظيم الاستثمار خارج بلدهم، مؤكدًا أن حسن إدارة الثروة شيء مهم وعظيم.

وأكد أن الاستثمارات الإماراتية منذ سنوات طويلة تدل على حسن الإدارة:"هناك استثمارات إماراتية في مصر حققت أرباحًا كبيرة سواء في العقارات في الساحل الشمالي والمقطم، وفي الزراعة والبنوك وكلها تقول إن المستثمر الإماراتي صياد فرص ماهر".

أسامة كمال مصر الإمارات الاستثمار الإماراتي في مصر مساء dmc

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