الأحد 25 فبراير 2024
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توك شو

أيمن الرقب: إجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل خلال هذه الحالة

أيمن الرقب
أيمن الرقب

قال د.أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، إن المظاهرات التي خرجت من تل أبيب لم تصل إلى حد العزل حتى الآن وإسقاط حكومة الاحتلال، لكنها خطوة مهمة جدًا.

وأضاف "الرقب" في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" أن نتنياهو لا يهتم بكل ذلك، حتى موقفه مع ذوي الأسرى يعكس هذا الأمر، مشيرًا إلى أن نتنياهو ينتظر حتى الوصول إلى نهاية فترة حكمه في 2026.

وأشار إلى أنه إذا زادت الاحتجاجات في تل أبيب وأدت لشل حركة الحياة هناك قد يدفع هذا بالاتجاه نحو الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة، متوقعًا ألا يحدث ذلك في مجتمع يمنيي متطرف في الأساس.

وأكد أن نتنياهو إذا شعر بالضغط الشديد سيخرج مؤيدوه وبالتالي تكبر الأزمة أكثر داخل المجتمع الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن طوق النجاة الوحيد بالنسبة لنتنياهو هو استمرار الحرب على قطاع غزة فهو يريد أن يحقق أي انتصار، ويرى أن الوصول لقادة المقاومة قد يرفع شعبيته في إسرائيل.

إسرائيل الاحتجاجات في إسرائيل نتنياهو حكومة نتنياهو اكسترا نيوز

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