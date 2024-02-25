الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"وعد من الله".. الشيخ رمضان عبد المعز: هذا الفعل يفرّج الأزمات

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز إن الدولة المصرية تأثرت بتداعيات الأزمة الاقتصادية، لافتا إلى أن الأزهر الشريف حث علمائه على "جبر خواطر" الناس وطمأنتهم.

وأضاف في برنامجه "لعلهم يفقهون" الذي يبث على قناة دي إم سي:"كنا بنقول ألا بالصبر تبلغ ماتريد وبالتقوى تبلغ ماتريد، وطيبنا خاطر الناس وقعدت حلقات أقول إن الله يبسط الرزق لمن يشاء، وربنا قال إن مع العسر يسرا".

وتابع "كثير من أهلنا بيتقبل الكلام ده، وبيطلبوا الدعاء، وبقينا ندعي ربنا يارب اصرف عنا المحن، ونطوف حوالين الكعبة، ونقول يارب مصر".

وواصل "السواد الأعظم يقبلوا هذا الكلام ولكن المنافقين شمتوا فينا، وكانوا بيقولوا انت بتقول للناس اصبروا، اومال نقولهم ايه".

وأكد عبدالمعز أن الله صدق وعده حينما قال في كتابه العزيز، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، مشددًا على أن المداومة على الاستعانة بالله والصبر هو المخرج من كل ضيق. 

وعد الله الصبر الفرج الاستعانة بالله جبر الخواطر

الأكثر قراءة

محمد الباز يكتب: رد الشبهات عن مشروع تطوير رأس الحكمة

عاجل.. منصف سليمان: إصدار قانون الأحوال الشخصية للأقباط يونيو المقبل (حوار)

سعر الذهب اليوم يواصل الانخفاض في السوق المحلي.. وهذا سعر عيار 21

بشائر الخير.. "المركزى" يخاطب البنوك لحصر مستندات تحصيل بضائع الموانئ

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

سعر الذهب اليوم الأحد 25-2-2024 بالجنيه المصرى والدولار 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أنت تسأل.. وكيمت تجيب

لواء.حمدى البطران

المثقف السلبى

جلال حمام

المرافعة التى كشفت عورات إسرائيل

إسراء شوقي

التنشئة الصحيحة.. «المتحدة» تستثمر فى مستقبل الوطن

حسين دعسة

اجتماعات باريس.. 5 حلقات تلقى التحية: Bonjour

د.أحمد الخميسى

ذكرى العزيز علاء الديب

وائل لطفي

الخلطة التى يجب أن نتخلص منها

ماجد حبته

زيارة الرئيس الإريترى

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات باريس.. هل خففت حماس من مطالبها لإتمام الهدنة؟ هل الاتفاق قريب؟

رسالة سرية من وزير الدفاع لنتنياهو تثير الغضب بشأن التجنيد.. ماذا يحدث؟

أسرار خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. غموض وخوف من مصيره المحتوم