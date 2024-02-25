"وعد من الله".. الشيخ رمضان عبد المعز: هذا الفعل يفرّج الأزمات

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز إن الدولة المصرية تأثرت بتداعيات الأزمة الاقتصادية، لافتا إلى أن الأزهر الشريف حث علمائه على "جبر خواطر" الناس وطمأنتهم.

وأضاف في برنامجه "لعلهم يفقهون" الذي يبث على قناة دي إم سي:"كنا بنقول ألا بالصبر تبلغ ماتريد وبالتقوى تبلغ ماتريد، وطيبنا خاطر الناس وقعدت حلقات أقول إن الله يبسط الرزق لمن يشاء، وربنا قال إن مع العسر يسرا".

وتابع "كثير من أهلنا بيتقبل الكلام ده، وبيطلبوا الدعاء، وبقينا ندعي ربنا يارب اصرف عنا المحن، ونطوف حوالين الكعبة، ونقول يارب مصر".

وواصل "السواد الأعظم يقبلوا هذا الكلام ولكن المنافقين شمتوا فينا، وكانوا بيقولوا انت بتقول للناس اصبروا، اومال نقولهم ايه".

وأكد عبدالمعز أن الله صدق وعده حينما قال في كتابه العزيز، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، مشددًا على أن المداومة على الاستعانة بالله والصبر هو المخرج من كل ضيق.