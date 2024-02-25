المركز القومي للبحوث يُطلق قافلة طبية بمحافظة الجيزة ضمن المُبادرة الرئاسيه ١٠٠ مليون صحة

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية القوافل الطبية التي يقوم بها المراكز البحثية ودورها في المشاركة الاجتماعية، وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، لافتًا إلى ضرورة الوصول لحلول ذكية للتحديات المُستقبلية، بما يضمن الارتقاء بالخدمات العامة، سواء التعليمية أو الصحية أو الغذائية، وغيرها من الخدمات المُقدمة للمواطن المصري.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث على الدور الذي يقوم به المركز تجاه المجتمع في حل المشكلات المُجتمعية خاصة بالقرى الأكثر فقرًا واحتياجًا؛ لتخفيف الأعباء عن كاهلها، وذلك تفعيلًا لتوجيهات ومُبادرات السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

وأشار القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، إلى قيام المركز بإطلاق قافلة طبية إلى منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة وذلك تفعيلًا للمُبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، موضحًا أن هذه القافلة جاءت برئاسة الدكتورة نبيلة عبدالمقصود رئيسة لجنة التنمية المُجتمعية ورئيسة القوافل الطبية بالمركز.

وأضاف أن هذه القافلة، تضمنت تخصصات (النساء والتوليد - الأمراض الباطنية وأمراض القلب)، مُعربًا عن سعادته بنجاح القافلة الطبية، ومؤكدًا أن المركز يحرص على تنظيم مثل هذه القوافل الطبية بشكل مستمر في مختلف محافظات الجمهورية.

عدد المُستفيدين من الخدمات الطبية التي قدمتها القافلة ٧٩٠ مواطنًا، من مختلف الأعمار والمستويات الاجتماعية

ومن جانبها، أكدت الدكتورة نبيلة عبدالمقصود أن القافلة تضمنت العيادات المُجهزة المُتنقلة الخاصة بالمركز القومي للبحوث، بالإضافة إلى قيام الأطباء بالكشف على المرضى والتشخيص، وصرف الأدوية اللازمة مجانًا من صيادلة المركز، موضحة أن عدد المستفيدين من الخدمات الطبية التي قدمتها القافلة 790 مواطنًا، من مختلف الأعمار والمستويات الاجتماعية.

وأشاد المرضى والمشاركون في القافلة بالجهود التي يبذلها المركز القومي للبحوث في تقديم الرعاية الصحية المُتكاملة للمواطنين.