20 معرض للسلع الرمضانية مقرر افتتاحها تباعا بالجيزة (إنفوجراف)

اعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة افتتاح عددًا من معارض أهلا رمضان لتصل لـ 20 معرضا تباعا، سيتم افتتاحها قبل شهر رمضان الكريم.

ويستعرض “الدستور”عبر الإنفوجراف أماكن المعارض وقيمة التخفيضات ونوعية السلع.

(اعداد المعارض والسيارات المتنقلة)

_ الانتهاء من تجهيز 5 معارض أهلا رمضان.

_ 32 سيارة اليوم الواحد بالقرى والنجوع.

_ 38 سيارة متنقلة لليوم الواحد بالنجوع والقرى.

_ مقرر افتتاح 20 معرض بالجيزة قبل شعر رمضان.



(أماكن معارض أهلا رمضان المقبلة بالجيزة )

_ مركز ومدينة البدرشين

_ إمبابة

_ 6 أكتوبر

_ الشيخ زايد

(التخفيضات)

من 5% وتصل لـ 30٪

(السلع)

_سلع رمضانية

_سلع تموينية

_سلع استهلاكية

افتتاح 20 معرض أهلا رمضان تباعا بمحافظة الجيزة و70 سيارة متنقلة بالقرى والنجوع

وكان صرحت هالة غريب وكيل وزارة التموين بالجيزة، أنه يعقب افتتاح معرض "أهلا رمضان" اليوم في العمارية، سيتم تجهيز معرض لـ"أهلًا رمضان" في مركز ومدينة البدرشين، ومعرض في إمبابة، بجانب إلى معرضين في مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد

وأكدت هالة غريب وكيل وزارة التموين بالجيزة خلال افتتاح معرض اهلا رمضان بحضور محافظ الجيزة المنتهيه فعاليته منذ قليل أنه جُهزت 5 معارض لـ"أهلًا رمضان" حتى الآن على مستوى المحافظة.

وأشارت غريب إلى أنه سيتم التوسع في المعارض تباعًا حتى تصل إلى 20 معرضا.

ولفتت وكيل تموين الجيزة إلى أن المعارض بجانب ما تضمه قرى المحافظة من شوادر صغيرة بالإضافة إلى منافذ السيارات المتنقلة.

واوضحت أن محافظة الجيزة بها ما يزيد عن 32 سيارة "اليوم الواحد" و38 سيارة متنقلة للسلع التموينية والأساسية، والتي تجوب أنحاء المحافظة.

وافتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي والمقام بأرض الشركة الشرقية بشارع ترعة الزمر بحي العمرانية علي مساحه ٢٠٠٠م٢ لعرض السلع والمواد الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة والذي تقيمه المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين لتوفير احتياجات المواطنين بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

أكد محافظ الجيزة أن المعرض يأتي في إطار سلسلة المعارض التي سيتم افتتاحها خلال الأيام القادمة وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وبجودة عالية للتخفيف عن كاهل المواطنين استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

واشار محافظ الجيزة أن المعرض يضم ١١٠ باكية لعرض السلع الأساسية والاستراتيجية التي تقل في أسعارها عن مثيلاتها خارج المعرض بنسبة تخفيضات تتراوح ما بين ١٥ % إلى ٢٥ %، مشيدًا بالدور الفعال والكبير للجهات والشركات المشاركة بتلك المبادرة والتي قامت بعرض كافة السلع الأساسية من (الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة والألبان بمنتجاتها، واللحوم والدواجن والفاكهة والخضراوات) بجودة عالية وأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات.

