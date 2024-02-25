الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

استجابة للمواطنين.. سيارة المركز التكنولوجى تمر على المحال بالقاهرة

المركز التكنولوجي
المركز التكنولوجي المتنقل يبدأ عمله بالقاهرة

بدأت اليوم فرق عمل ميدانية بصحبة سيارة مركز تكنولوجى متنقل بالمرور على المحال التجارية بكافة مناطق وأحياء محافظة القاهرة، لتعريف المواطنين بالتيسيرات التى يقدمها قانون المحال العامة ١٥٤، والذى يتيح لصاحب المحل التعامل مع شباك واحد بدلًا من التردد على عدة جهات للحصول على خدمة ترخيص المحل توفيرًا للجهد والمال.
 

والمواطنون يشيدون بالتيسرات

وأشاد المواطنون بالتيسيرات التى قدمتها محافظة القاهرة والتى تتضمن انتقال الفرق المدعومة بسيارة المركز التكنولوجى إلى صاحب المحل فى مكانه وتسلم المستندات المطلوبة لترخيص النشاط بالمجان ودون أى مقابل مادى كمستخرج سجل تجارى حديث، والبطاقة الضريبية، ونوع النشاط، وصفة مقدم الطلب، وعنوان المحل المراد ترخيصه، ورسم كروكى له، مع منحه إيصال يفيد تقديمه لطلب الترخيص يجنبه التعرض لأى قرار بالغلق لحين الانتهاء من استكمال إجراءات الترخيص.
 

تشديدات محافظ القاهرة 

وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على ضرورة قيام مديرى مراكز تراخيص المحال ورؤساء الأحياء بتعريف المواطنين بالتيسيرات الواردة بالقانون الذى روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مركز إصدار التراخيص وفق معدل زمني مناسب، مع تقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول على ترخيص طبقًا للقانون وتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم لتتم بيسر وفى أسرع وقت.


وأضاف محافظ القاهرة أن التقديم للحصول على الترخيص وتسليم المستندات المطلوبة سيكون عن طريق فرق العمل التى سيتم نشرها، أو من خلال المراكز التكنولوجية الثابتة والمتنقلة المنتشرة بكافة أحياء العاصمة.


وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تحرص على استمرار كافة المحال فى ممارسة أنشطتها والدخول فى المنظومة القانونية التى أقرتها الدولة خاصةً بعد انتهاء المهلة الممنوحة للمحال غير المرخصة الواردة بالقانون. 


يذكر أن مراكز إصدار تراخيص المحلات بالأحياء تقدم خدمة التراخيص لـ ٣١٦ نشاط طبقًا للقانون، كما سيتم تحديد الرسوم المقررة على كل نوع نشاط من خلال المنظومة الإلكترونية بدون اى تدخل من العاملين بمراكز الإصدار.

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المركز التكنولوجي المتنقل تيسرا على المواطنين محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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