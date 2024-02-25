افتتاح أحدث فروع "أسواق عبد العزيز" و"ايليت" في "ايست هب" بمدينتي

شهد الأستاذ/ عمر هشام طلعت، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، افتتاح أحدث فروع "أسواق عبد العزيز" و"ايليت" في مول "ايست هب"، أحدث المشروعات التجارية والإدارية المتكاملة في مدينتي.

يعد "أسواق شارع عبد العزيز"، من أشهر وأكبر الشركات الرائدة في تجارة التجزئة والمتخصصة في مجال الأجهزة الكهربائية في مصر ولها العديد من الفروع في جميع أنحاء الجمهورية. كما يعد "ايليت" من أشهر المتاجر المتخصصة في مجال بيع المستلزمات المنزلية.

وأكد عمر هشام أن مشروع “إيست هب” يعد من أحدث المراكز التجارية الإدارية المتكاملة في مدينتي، يقع في موقع متميز جنوب مدينتي بالقرب من مدينة المستقبل والعاصمة الإدارية الجديدة، تبلغ مساحته الإيجارية أكثر من 100 ألف متر مربع، ويضم نحو 400 وحدة تجارية لمختلف الأنشطة، ويضم نحو 200 مكتب وعيادة طبية لمختلف التخصصات. ويشهد "ايست هب" افتتاح العديد من العلامات التجارية الكبيرة خلال الفترة القادمة، أبرزها النساجون الشرقيون - فلامنجو - كيدز ستيشن - تاى هاوس - عيادات تجميل نسايم - كاسالتى - ديڤانو - سلطان سراي - مادو - بريدفاست كوفي - كاريبو كوفي - مطعم بيت ورد - قبنورى - قنديل مصر وغيرها.