الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ القاهرة يتفقد إصلاح كسر ماسورة بمنزل كوبري حلمية الزيتون

محافظ القاهرة يتفقد
محافظ القاهرة يتفقد إصلاح كسر بمساورة بحي الزيتون

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال إعادة الشىء لأصله بعد الانتهاء من إصلاح كسر ماسورة مياه قطر 800 ملي بمنزل كوبري الحلمية اتجاه ميدان التجنيد بحي الزيتون.

كانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت بلاغا يفيد بكسر الماسورة وتراكم المياه بمحيط الموقع، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية بالمحافظة ومسئولي  شركة المياه للقيام بأعمال الإصلاح، وتم عمل التعديلات المرورية اللازمة؛ لتمكين شركة المياه من إصلاح الماسورة المكسورة بما لا يؤثر على حركة السيارات.

وشدد محافظ القاهرة على الانتهاء من أعمال الرصف لعودة حركة المرور لطبيعتها  فى أسرع وقت ممكن.

رافق المحافظ فى جولته د. حسام فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وعدد من قيادات المحافظة.

وكان شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة علي مديرية التموين بتكثيف أعمال الرقابة التموينية والتجارية على كافة السلع، وضبط الأسواق، وتكثيف الحملات للتصدي لمحتكري السلع الغذائية حتى يصل الدعم لمستحقيه، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما شدد محافظ القاهرة على مديرية التموين بمتابعة وفرة السلع الأساسية للمواطنين والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات ومتابعة أسعارها والتأكد من الالتزام التام بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة لذلك واتخاذ كافة الاجراءات القانونية في حالة المخالفة.

وطالب محافظ القاهرة مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري والصحة ومفتشي الأغذية وشرطة المرافق ورؤساء الأحياء بعمل حملات مشتركة ليلية ونهارية علي الأسواق والمخابز والتأكد من جودة السلع حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.

وفي هذا السياق أشار ناصر ثابت مدير مديرية تموين القاهرة إلى أن الأجهزة الرقابية بالمديرية تمكنت من ضبط نصف طن من الدقيق المدعم المخصص للمخابز البلدية بعدد من المخابز الخاصة يستخدم فى غير الغرض المخصص له وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والعرض على النيابة المختصة.

وأضاف مدير مديرية التموين أن الحملات الرقابية المكثفة تمكنت من ضبط مطحنين  لقيامهما بانتاج شكائر دقيق بلدي مدعم ناقص الوزن، مع التزوير في الدفاتر  للتلاعب في حصص الدقيق المنصرف من المطحن بهدف التربح من بيع الفارق في السوق السوداء وعدم وصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالتهم للنيابة المختصة.

محافظ القاهرة يتفقد إصلاح كسر بمساورة بحي الزيتون
محافظ القاهرة يتفقد إصلاح كسر بمساورة بحي الزيتون
محافظ القاهرة يتفقد إصلاح كسر بمساورة بحي الزيتون
محافظ القاهرة يتفقد إصلاح كسر بمساورة بحي الزيتون
محافظ القاهرة يتفقد إصلاح كسر بمساورة بحي الزيتون
محافظ القاهرة يتفقد إصلاح كسر بمساورة بحي الزيتون
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