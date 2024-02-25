الطب البيطري تنجح في التأمين على 140 ألف رأس ماشية

كشف الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية، عن جهود المديرية والإدارات في ملف التأمين على المواشي ضد خطر النفوق وتعويض الفلاح حال الكوارث من صندوق خاص بذلك حال مشاركته سنويا في مشروع التأمين.

وأوضح الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية أن المشروع في صالح المربين ويقدم له العديد من الخدمات مثل الكشف المجاني والتحصينات والتهجين بسلالات جديدة.

كما أشار حماد إلى أنه خلال الفترات السابقة نجحت المديرية في التأمين على 140 ألف رأس ماشية على الأقل، ويتم تعويض المربين في حالة النفوق أو الذبح الاضطراري سواء تعويض كامل بقيمة الماشية أو النصف ويحدد ذلك الصندوق بناء على إجراءات قانونية، وتتراوح قيمة التأمين سنويا بين 1% إلى 1.5% من قيمة الرأس حسب العمر.

وفي هذا السياق قدم قسم الوسائل الإرشادية ندوة إرشادية مكبرة حيث تم تناول موضوع التأمين على الثروة الحيوانية وتوعية المواطنين والفلاحين بأهمية التأمين على الماشيه نظرا لما له فوائد ومميزات عديدة لصالح الفلاحين وصغار مربي الثروة الحيوانية، حيث أنه السند والدعم للفلاحين ضد المخاطر المرتبطة بتربية الماشية والمساعدة فى الرعاية الصحية للحيوان وتوفير التحصينات السيادية أثناء الحملات القومية للتحصين ضد الأمراض الوبائية.

كما أن للتأمين فوائد بتوفير دعم لغذاء الحيوان للمساعدة فى تربية الحيوانات، وتم التوعية عن أهمية استخدام جهاز السونار في تشخيص الأمراض التناسلية والتي بدورها لها تأثير على إنتاجية الحيوان وطريقة الحلابة الصحيحة التي تحافظ على الحيوان واللبن صالح للاستهلاك الآدمي وتم التوعية عن أهمية التلقيح الاصطناعي من توفير قصيبات من أفضل السلالات الإنتاجية للألبان واللحوم مما يترتب عليه تنمية وزيادة معدلات الإنتاج الحيواني وتنمية الثروة الحيوانية.