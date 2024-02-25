اكتشاف أنواع جديدة ضخمة من ثعابين "الأناكوندا"

أعلن فريق علمي من جامعة كوينزلاند الأسترالية عن اكتشافه نوع جديد من الثعابين العملاقة، بحسب تقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وكان ذلك الفريق سافر إلى غابات الأمازون في الإكوادور للبحث عن ثعبان "الأناكوندا الخضراء الشمالية" غير الموثقة سابقًا، وذلك عقب دعوة من قبائل الواوراني، التي تقطن في تلك الغابات الشاسعة.

وانضم الفريق إلى صيادين من الواوراني في رحلة استكشافية مدتها 10 أيام إلى منطقة بامينو في إقليم بايهويري ووراني، وذلك "للعثور على العديد من ثعابين الأناكوندا الكامنة في المياه الضحلة التي تتربص بالفريسة"، كما قال البروفيسور بريان فراي، عالم الأحياء من جامعة كوينزلاند الذي قاد الفريق.

والأناكوندا هي ثعابين عملاقة وغير سامة تعيش في المياه أو بالقرب منها في الأجزاء الدافئة من قارة أمريكا الجنوبية.

وقال فراي عن اكتشاف الفريق، الذي تم أثناء تصوير بعض حلقات لبرنامج ييث على قناة "ناشيونال جيوغرافيك": "كان حجم هذه المخلوقات الرائعة لا يصدق، حيث بلغ طول أنثى الأناكوندا التي صادفناها 6.3 أمتار (20.7 قدمًا)".

وقال الفريق أيضًا، إنهم سمعوا أدلة غير مؤكدة على رؤية ثعابين يبلغ طول الواحد منها 7.5 متر (24.6 قدما) ووزنها 500 كيلوجرام في المنطقة.

والأناكوندا الخضراء هي أثقل الثعابين وزنا في العالم، وفقًا لمتحف التاريخ الطبيعي في المملكة المتحدة، الذي أشار إلى أن أثقل ثعبان تم تسجيله على الإطلاق كان وزنه 227 كيلوجراما، ويبلغ طوله 8.43 أمتار (27.7 قدمًا) وعرضه 1.11 أمتار (3.6 قدمًا).

وفي حين أن هناك نوعا آخر، وهو الثعبان الشبكي، يميل إلى أن يكون أطول - حيث يصل طوله غالبا إلى أكثر من 6.25 أمتار (20.5 قدمًا) - إلا أنه أخف وزنًا.

لكن الخبراء الذين يدرسون المخلوقات اكتشفوا أن أنواع "الأناكوندا الخضراء الشمالية" التي تم تحديدها حديثًا انحرفت عن "الأناكوندا الخضراء الجنوبية" منذ ما يقرب من 10 مليون سنة، وأنها تختلف وراثيا بنسبة 5.5 بالمئة.