الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

حماس: الاحتلال يجوع الفلسطينيين.. وهناك أطفال ماتت من قلة الطعام

الاحتلال
الاحتلال

قال المستشار الإعلامي لحركة حماس، طاهر النونو، إن الاحتلال الإسرائيلي يقوم الآن بعملية تجويع لأبناء قطاع غزة، بالإضافة إلى عمليات القصف والقتل المباشر.

وأضاف النونو في مداخلة لبرنامج "في المساء مع قصواء" المُذاع على قناة "cbc": "الاحتلال يجوع الشعب الفلسطيني في شمال قطاع غزة الذين لا يجدون ما يأكلون وهناك أشخاص ماتت بالفعل من قلة الغذاء مثل الأطفال".

وأكد أن العالم كله يصر على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية لشمال قطاع غزة، فيما تمنع قوات الاحتلال دخول تلك المساعدات ويضغط بالقضايا الإنسانية على الشعب الفلسطيني ويمارس العقاب الجماعي.

وتابع: "لا نثق أن هناك نوايا إيجابية لنتنياهو؛ لأنه لا يرى في هذه المعركة إلا مصلحته وبقاءه بعيدًا عن المسائلة والمحاكمة" مؤكدًا أن نتنياهو يرى أن ضمان ذلك هو استمرار الحرب على قطاع غزة.

غزة الاحتلال الشعب الفلسطيني إسرائيل الإحتلال الإسرائيلي في المساء مع قصواء

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