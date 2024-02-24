السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"حماس": لم تصلنا حتى الآن مخرجات لقاء باريس.. ونتنياهو يماطل ويراوغ

حماس
حماس

قال المستشار الإعلامي لحركة حماس، طاهر النونو، إنه يجب على الاحتلال الصهيوني الاستجابة للإرادة الإنسانية والدولية ووقف السلوك الإجرامي ضد أهل غزة.

وأضاف "النونو" في مداخلة لبرنامج "في المساء مع قصواء" المُذاع على قناة "cbc": "نحن حتى الآن لم تصل إلينا بشكل رسمي المخرجات التي انتهى إليها لقاء باريس، لكن ما يعلنه الاحتلال حتى هذه اللحظة لا يشير إلى أي جدية إسرائيلية في الوصول إلى اتفاق ينهي حالة العدوان على قطاع غزة".

وتابع: "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما زال حتى هذه اللحظة يراوغ ويماطل ولا يبدي أي جدية حقيقية في الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والعدوان على الشعب الفلسطيني في القطاع".

كما أشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم حاليًا بحرب تجويع، بالإضافة إلى عمليات القصف والقتل المباشر ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

حماس لقاء باريس حركة حماس في المساء مع قصواء إسرائيل فلسطين غزة

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