أرسنال يتقدم على نيوكاسل يونايتد بهدفين في الشوط الأول

أنهى فريق أرسنال الشوط الأول من مباراته امام نيوكاسل يونايتد بالتقدم بهدفين دون رد في المباراة المقامة بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

تقدم سفين بوتمان مدافع نيوكاسل بالخطأ في مرماه لصالح أرسنال في الدقيقة 18 قبل أن يسجل كاي هافيرتز الهدف الثاني في الدقيقة 24 لصالح الجانرز.

أحداث الشوط الأول

أرسنال استهل المباراة بقوة من أجل تسجيل هدف التقدم، وسدد ساكا الكرة من خارج منطقة الجزاء ومرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

أوديجارد أرسل تمريرة بينية لداخل منطقة الجزاء وأمسك بها الحارس كاريوس.

في الدقيقة 13، أوديجارد أرسل تمريرة طولية لداخل منطقة الجزاء وحولها مارتينيللي برأسية قوية مرت لخارج الملعب.

وجاء هدف التقدم لصالح أرسنال في الدقيقة 18 بعدما أرسل ساكا لكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية وسددها جابريل ماجاليس برأسية قوية من على القائم الأول وتصدى لها كاريوس وحاول بوتمان تشتيت الكرة ولكن مرت لداخل المرمى.

مارتينيللي سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء وتصدى لها أحد المدافعين قبل وصولها للمرمى.

الهدف الثاني سجله هافيرتز بعد تمريرة طولية من جورجينيو لداخل منطقة الجزاء استلمها جابرييل مارتينيللي جهة اليمين ثم مرر الكرة أمام المرمى وسددها كاي هافيرتز بسهولة في الشباك.

ساكا توغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين وأرسل تمريرة عرضية قابلها مارتينيللي برأسية قوية مرت لاخارج الملعب.

ساكا سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس كاريوس بصعوبة لتمر بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

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