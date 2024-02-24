السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أرسنال يتقدم على نيوكاسل يونايتد بهدفين في الشوط الأول

أرسنال
أرسنال

أنهى فريق أرسنال الشوط الأول من مباراته امام نيوكاسل يونايتد بالتقدم بهدفين دون رد في المباراة المقامة بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

تقدم سفين بوتمان مدافع نيوكاسل بالخطأ في مرماه لصالح أرسنال في الدقيقة 18 قبل أن يسجل كاي هافيرتز الهدف الثاني في الدقيقة 24 لصالح الجانرز.

أحداث الشوط الأول

أرسنال استهل المباراة بقوة من أجل تسجيل هدف التقدم، وسدد ساكا الكرة من خارج منطقة الجزاء ومرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

أوديجارد أرسل تمريرة بينية لداخل منطقة الجزاء وأمسك بها الحارس كاريوس.

في الدقيقة 13، أوديجارد أرسل تمريرة طولية لداخل منطقة الجزاء وحولها مارتينيللي برأسية قوية مرت لخارج الملعب.

وجاء هدف التقدم لصالح أرسنال في الدقيقة 18 بعدما أرسل ساكا لكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية وسددها جابريل ماجاليس برأسية قوية من على القائم الأول وتصدى لها كاريوس وحاول بوتمان تشتيت الكرة ولكن مرت لداخل المرمى.

مارتينيللي سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء وتصدى لها أحد المدافعين قبل وصولها للمرمى.

الهدف الثاني سجله هافيرتز بعد تمريرة طولية من جورجينيو لداخل منطقة الجزاء استلمها جابرييل مارتينيللي جهة اليمين ثم مرر الكرة أمام المرمى وسددها كاي هافيرتز بسهولة في الشباك.

ساكا توغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين وأرسل تمريرة عرضية قابلها مارتينيللي برأسية قوية مرت لاخارج الملعب.

ساكا سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس كاريوس بصعوبة لتمر بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

اقرأ أيضا.. الننى بديلًا في تشكيل أرسنال أمام نيوكاسل يونايتد بالدورى الإنجليزى

ارسنال نيوكاسل يونايتد مباراة أرسنال ونيوكاسل كاي هافيرتز الدورى الانجليزى

مواد متعلقة

الننى بديلًا في تشكيل أرسنال أمام نيوكاسل يونايتد بالدورى الإنجليزى

هل يقصي أرسنال نظيره بورتو للمرة الثانية من دور الـ16 في التشامبيونزليج؟

الأكثر قراءة

بشاير "رأس الحكمة".. الدولار ينهار لـ40 جنيهًا ومفاجأة عن أسعار الذهب

عاجل.. مجتمع الأعمال: توقعات بإبرام 4 صفقات كبرى على غرار «رأس الحكمة»

عاجل.. "2700 جنيه".. مفاجأة للمصريين بشأن أسعار الذهب

مشروع القرن المصرى.. أهالى مطروح: «رأس الحكمة» يُحوّل المحافظة إلى أهم وجهة سياحية

عاجل.. أسرار مخطط تنمية الساحل الشمالى الغربى: استيعاب 34 مليون نسمة.. وتوفير ملايين من فرص العمل

أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد الخروج من دورى أبطال إفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ذكرى العزيز علاء الديب

وائل لطفي

الخلطة التى يجب أن نتخلص منها

ماجد حبته

زيارة الرئيس الإريترى

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

علي سعدة

مغامرة أم مؤامرة

إبراهيم عبدالفتاح

آخر قصيدة

حسين دعسة

"الوثيقة - اللغم".. المطلوب حراك إقليمي دولى لتأكيد الموقف الأمريكى

أحمد عاشور

نحن لا نبيع أرض الوطن

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تؤكد توصل اجتماع باريس لخطوط عريضة.. ومجلس الوزراء الحربى يبحثها اليوم

مستعمرون يدمرون أسلاكًا شائكة جنوب شرق بيت لحم فى الضفة الغربية

في اليوم الـ141 من العدوان: الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة